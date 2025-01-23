بالصور.. كيف بدا قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار؟

بعد أشهر طويلة من القصف والدمار والمعاناة، تعود الحياة تدريجيا إلى غزة مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

كما بدأت عودة سكان القطاع إلى منازلهم -التي هُجّروا منها- سيرا على الأقدام، بعدما دمرت إسرائيل معظم وسائل النقل والمواصلات خلال الحرب.

وترك أهالي غزة الخيام ومراكز الإيواء فور بدء سريان الاتفاق، وتوجهوا إلى تفقد منازلهم للبحث عن بقايا ذكرياتهم التي دمرها جيش الاحتلال.

ومع فتح المعابر ودخول شاحنات المساعدات الإنسانية بعد غياب طويل، عاد الأمل إلى سكان القطاع، وعاد الأطفال للعب في الشوارع بأمان، بينما التقى الأحبة بعد الفراق، في مشاهد مليئة بالدموع.

وفي مشهد آخر، احتفل الناس بالنصر، محاولين التكيف مع الواقع الجديد في غزة، حيث السلام يعم والأحلام تتجدد بمستقبل أفضل، رغم كل الصعوبات.