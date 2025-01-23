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بالصور.. كيف بدا قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار؟

Palestinians look at a damaged Israeli military vehicle left behind by Israeli forces, following a ceasefire between Israel and Hamas, in Rafah in the southern Gaza Strip, January 22, 2025. REUTERS/Hatem Khaled
هكذا بدا قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار (رويترز)
23/1/2025-|آخر تحديث: 23/1/202503:42 م (توقيت مكة)

بعد أشهر طويلة من القصف والدمار والمعاناة، تعود الحياة تدريجيا إلى غزة مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

كما بدأت عودة سكان القطاع إلى منازلهم -التي هُجّروا منها- سيرا على الأقدام، بعدما دمرت إسرائيل معظم وسائل النقل والمواصلات خلال الحرب.

وترك أهالي غزة الخيام ومراكز الإيواء فور بدء سريان الاتفاق، وتوجهوا إلى تفقد منازلهم للبحث عن بقايا ذكرياتهم التي دمرها جيش الاحتلال.

ومع فتح المعابر ودخول شاحنات المساعدات الإنسانية بعد غياب طويل، عاد الأمل إلى سكان القطاع، وعاد الأطفال للعب في الشوارع بأمان، بينما التقى الأحبة بعد الفراق، في مشاهد مليئة بالدموع.

وفي مشهد آخر، احتفل الناس بالنصر، محاولين التكيف مع الواقع الجديد في غزة، حيث السلام يعم والأحلام تتجدد بمستقبل أفضل، رغم كل الصعوبات.

Displaced Palestinian children play near tents along a beach in Deir el-Balah in the central Gaza Strip on January 22, 2025, on the fourth day of a ceasefire deal in the war between Israel and Hamas in the Palestinian territory. (Photo by Eyad BABA / AFP)
ضحكات الأطفال تملأ الأجواء، كأنها نغمات سلام تعزف في سماء غزة (الفرنسية)
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Palestinians react while human remains are retrieved from the rubble of buildings in a ruined neighbourhood of Gaza's southern city of Rafah on January 22, 2025, following a ceasefire deal days earlier between Israel and the Palestinian Hamas group. (Photo by BASHAR TALEB / AFP)
قلوب تتعانق قبل الأيدي، والدموع تروي قصص الشوق والحنين (الفرنسية)
Palestinians stand among the rubble of buildings destroyed during the Israeli offensive, following a ceasefire between Israel and Hamas, in Rafah in the southern Gaza Strip, January 22, 2025. REUTERS/Mohammed Salem TPX IMAGES OF THE DAY
بين الأنقاض، يبحثون عن بقايا الذكريات (رويترز)
Palestinians react while human remains are retrieved from the rubble of buildings in a ruined neighbourhood of Gaza's southern city of Rafah on January 22, 2025, following a ceasefire deal days earlier between Israel and the Palestinian Hamas group. (Photo by BASHAR TALEB / AFP)
دموعها تروي حكايات الفقد وذكريات لن تعود (الفرنسية)
A Palestinian woman reacts near the rubble of buildings destroyed during the Israeli offensive, following a ceasefire between Israel and Hamas, in Rafah in the southern Gaza Strip, January 22, 2025. REUTERS/Mohammed Salem
الوجوه تحمل آثار الحزن، لكن العزيمة لا تزال قوية (رويترز)
A Palestinian child cries as she sits amidst building rubble in a ruined neighbourhood of Gaza's southern city of Rafah on January 22, 2025, as residents return following a ceasefire deal days earlier between Israel and the Palestinian Hamas group. (Photo by Bashar TALEB / AFP)
عيون الأطفال مليئة بقصص من الألم (الفرنسية)
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Newly erected tents are spread in Al-Shujiyya neighbourhood in Gaza City, on January 22, 2025, as displaced Palestinians return to the city, on the fourth day of a ceasefire deal in the war between Israel and Hamas in the Palestinian territory. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)
تحت السماء المفتوحة، يجتمعون على الأمل رغم فقدان المأوى (الفرنسية)
A boy walks with a humanitarian aid package provide by the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA) in al-Shoka, east of Rafah in the southern Gaza Strip on January 21, 2025 following a ceasefire deal in the war between Israel and Hamas in the Palestinian territory. (Photo by Bashar TALEB / AFP)
أيادٍ تتعاون لتوزيع المساعدات، تنشر الأمل والرحمة في كل زاوية من غزة بعد غياب طويل (الفرنسية)
Palestinians transport belongings in Gaza's southern city of Rafah, on January 22, 2025, as residents return following a ceasefire deal days earlier between Israel and the Palestinian Hamas group. (Photo by BASHAR TALEB / AFP)
الفرح يعم الأرجاء، والقلوب تحتفل بالنصر (الفرنسية)
Palestinians make their way past the rubble of destroyed houses and buildings, following a ceasefire between Israel and Hamas, in Jabalia in the northern Gaza Strip, January 21, 2025. REUTERS/Dawoud Abu Alkas
في نهاية كل نفق مظلم هناك ضوء، فغزة اليوم تحمل في قلوبها تفاؤل بمستقبل أفضل (رويترز)