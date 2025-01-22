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من معالم القدس.. الكنيسة الإثيوبية

القدس الغربية - شارع الانبياء - الكنيسة الاثيوبية الارثدوكسية - 14-01-2025 -محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت
الكنيسة الإثيوبية في شارع الأنبياء بالقدس (الجزيرة)
الجزيرة نت- خاص
22/1/2025

القدس المحتلة- تعد الكنيسة الإثيوبية الأرثوذكسية من أبرز المعالم الدينية لمدينة القدس المحتلة، وتقع في شارع الأنبياء غربي المدينة، وهي دائرية الشكل، وملحق بها مساكن للرهبان والراهبات.

يشير مقال للباحث الفلسطيني أسامة العيسة إلى تشييد الكنيسة بين عامي 1874 و1901، حيث تستقطب منذ ذلك الحين حجيج إثيوبيا إلى المدينة المقدسة.

ووفق العيسة، فإن وجود الإثيوبيين بالقدس لا يقتصر فقط على وجودهم في الكنيسة، بل أيضا في دير السلطان فوق كنيسة القيامة، المختلف عليه مع الأقباط، وفي بيت لحم وأريحا.

القدس الغربية - شارع الانبياء - الكنيسة الاثيوبية الارثدوكسية - 14-01-2025 -محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت ( المدخل الرئيسة لمبنى الكنيسة والدير ويعلوه علم اثيوبيا )
المدخل الرئيسي لمبنى الكنيسة الإثيوبية والدير ويعلوه علم إثيوبيا (الجزيرة)
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القدس الغربية - شارع الانبياء - الكنيسة الاثيوبية الارثدوكسية - 14-01-2025 -محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت ( يحيط بالكنيسة اديره ومساكن للرهبان )
الكنيسة تحيط بها أديرة ومساكن للرهبان (الجزيرة)
القدس الغربية - شارع الانبياء - الكنيسة الاثيوبية الارثدوكسية - 14-01-2025 -محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة ( لوحوارشادبة عن المعلم)
لوحة شارحة لمرافق الكنيسة (الجزيرة)
القدس الغربية - شارع الانبياء - الكنيسة الاثيوبية الارثدوكسية - 14-01-2025 -محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت ،
قبة الكنيسة من الداخل (الجزيرة)
القدس الغربية - شارع الانبياء - الكنيسة الاثيوبية الارثدوكسية - 14-01-2025 -محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت (للكنيسة الإثيوبية مدخلان، واحد للرجال والاخر للنساء)
قبة الكنيسة من الخارج (الجزيرة)
القدس الغربية - شارع الانبياء - الكنيسة الاثيوبية الارثدوكسية - 14-01-2025 -محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت
للكنيسة الإثيوبية مدخلان: واحد للرجال والآخر للنساء (الجزيرة)
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القدس الغربية - شارع الانبياء - الكنيسة الاثيوبية الارثدوكسية - 14-01-2025 -محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت (ويعلو الباب الرئيسي عنوان بلغة " جيز " " انتصر الأسد من سبط يهودا " وهو تخليد الأمبراطور اثيوبيا منليك الثاني ، والتاريخ ۱۸۸۹ )
الباب الرئيسي تعلوه كتابة بلغة "جيز" تعود لعام 1889 (الجزيرة)
القدسُ الغربية - شارع الانبياء - الكنيسة الاثيوبية الارثدوكسية - 14-01-2025 -محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت
الكنيسة الإثيوبية تأثرت مثل القدس بالحرب وتراجعت أعداد زوارها (الجزيرة)
القدس الغربية - شارع اثيوبي - الكنيسة الاثيوبية الارثدوكسية - 14-01-2025 -محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت
وجود الكنيسة الإثيوبية مؤشر لوجود تاريخي للجالية الإثيوبية في القدس وفلسطين (الجزيرة)
القدس الغربية - شارع الانبياء - الكنيسة الاثيوبية الارثدوكسية - 14-01-2025 -محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت(ويستلزم الدخول إلى الكنيسة، خلع الحذاء، وهو كما يقول أحد الرهبان، من العادات الإثيوبية)
تتسم الكنيسة الإثيوبية بالهدوء (الجزيرة)
القدس الغربية - شارع الانبياء - الكنيسة الاثيوبية الارثدوكسية - 14-01-2025 -محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت (مجموعة مباني الكنيسة الاثيوبية أقيمت مجموعة المباني المحاطة بسور بين عام ۱٨٧٤ و ۱۹۰۱ )
مجموعة مباني الكنيسة الإثيوبية شُيدت بين عامي 1874 و1901 (الجزيرة)