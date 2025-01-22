من معالم القدس.. الكنيسة الإثيوبية

القدس المحتلة- تعد الكنيسة الإثيوبية الأرثوذكسية من أبرز المعالم الدينية لمدينة القدس المحتلة، وتقع في شارع الأنبياء غربي المدينة، وهي دائرية الشكل، وملحق بها مساكن للرهبان والراهبات.

يشير مقال للباحث الفلسطيني أسامة العيسة إلى تشييد الكنيسة بين عامي 1874 و1901، حيث تستقطب منذ ذلك الحين حجيج إثيوبيا إلى المدينة المقدسة.

ووفق العيسة، فإن وجود الإثيوبيين بالقدس لا يقتصر فقط على وجودهم في الكنيسة، بل أيضا في دير السلطان فوق كنيسة القيامة، المختلف عليه مع الأقباط، وفي بيت لحم وأريحا.