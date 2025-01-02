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أخبار|فلسطين

بالصور.. نازحون في خيام غرقى بغزة

نزوح وفيضانات وأعباء تكالبت على أطفال غزة (الأناضول)
2/1/2025

تسببت الأمطار الغزيرة على مدى أيام متتالية في غمر مئات الملاجئ المؤقتة في مختلف أنحاء غزة، مما زاد البؤس على الفلسطينيين النازحين بخيام لا تكاد تلملم شتاتهم.

وتكافح الأسر النازحة قسرا من أجل تدفئة أطفالها وإنقاذ ما تبقى لهم من متاع الدنيا.

ويقول الدفاع المدني الفلسطيني إن مياه الفيضانات ارتفعت إلى أكثر من 30 سنتيمترا في الخيام المتضررة، مما ترك الفلسطينيين النازحين معرضين للبرد وتلف الممتلكات.

وقالت خدمة الطوارئ إن الخيام الواقعة في مناطق تشمل شمال مدينة غزة وجنوب خان يونس وكذلك وسط دير البلح أصبحت غير صالحة للاستخدام بسبب الفيضانات.

وإذ يتوقع أن يتحسن الطقس في الأيام المقبلة، فإن الأوان قد فات بالفعل بالنسبة للبعض، فقد توفي ما لا يقل عن 7 أشخاص، بينهم 6 أطفال، بسبب البرد.

وأصاب الطقس البارد نظام الرعاية الصحية بكثير من الأضرار، حين غمرت المياه مستشفى ميدانيا في مدينة خان يونس جنوب غزة.

Manal Lubbad, a 49-year-old mother of eight and a displaced woman from Gaza City, tries to clean her flooded tent after heavy overnight rainfall at the refugee tent camp for displaced Palestinians in Deir al-Balah, central Gaza Strip, Tuesday, Dec. 31, 2024. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)
أم تكابد عناء فيضان المطر الذي غمر "بيتها المؤقت" (أسوشيتد برس)
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A young girl walks barefoot, carrying empty jerrycans to collect water, after overnight rainfall at the refugee tent camp for displaced Palestinians in Deir al-Balah, central Gaza Strip,, Tuesday, Dec. 31, 2024. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)
حين تتحمل الطفولة أعباء الحرب والمطر (أسوشيتد برس)
A boy walks barefoot through the mud after overnight rainfall at the refugee tent camp for displaced Palestinians in Deir al-Balah, central Gaza Strip, Tuesday, Dec. 31, 2024. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)
على أطفال غزة المشي في دروب صعبة (أسوشيتد برس)
Men mop away the rainwater that flooded the medical tent annex at Nasser Medical Complex in Khan Yunis in the southern Gaza Strip due to a rainstorm on December 31, 2024 amid the ongoing war in the Palestinian territory between Israel and Hamas. (Photo by Bashar TALEB / AFP)
أمطار غزيرة تتسبب في زيادة معاناة المستشفيات الميدانية (الفرنسية)
Brothers Belal, 5, and Mohammed Hamad, 7, collect water from their flooded family tent after overnight rainfall at the refugee tent camp for displaced Palestinians in Deir al-Balah, central Gaza Strip, Tuesday, Dec. 31, 2024. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)
المطر يخيف أطفال غزة بعد أن كان سببا لفرحهم (أسوشيتد برس)
A Palestinian man shows the worn out shoe of a child at a makeshift camp housing displaced Palestinians in Khan Yunis, in the southern Gaza Strip on December 31, 2024, amid the continuing war between Israel and the militant Hamas group. - The majority of Gaza's 2.4 million people have been displaced, often multiple times, by the war that began with Hamas's attack on southern Israel on October 7, 2023. With many displaced living in tent camps, the coming winter is raising serious concerns. (Photo by BASHAR TALEB / AFP)
الحذاء في غزة لا يشبه الأحذية الأخرى (الفرنسية)
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A field hospital is flooded following heavy rains, amid the Israel-Hamas conflict, in Khan Younis in the southern Gaza Strip December 31, 2024. REUTERS/Mohammed Salem
رعاية صحية وسط الفيضان (رويترز)
Displaced Palestinians rush to take shelter during a storm at a makeshift camp in Gaza City on December 31, 2024, amid the continuing war between Israel and the militant Hamas group. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)
أهل غزة يواصلون الهرب من الحرب ومن المطر (الفرنسية)
مياه ملوثة تحيط بخيام مهترئة وسط أجواء قاسية (الأناضول)
أعباء جديدة لربات البيوت في خيام النازحين (رويترز)
أطفال غزة لا يلهون في المطر كما يفعل أطفال العالم (الأناضول)
خيام في مهب الريح والمطر (الأناضول)