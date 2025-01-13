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بالصور.. كيف حول نظام الأسد مخيم اليرموك إلى أطلال؟

صور خاصة للجزيرة نت من مخيم اليرموك
جدارية رسمتها فنانة فلسطينية على مدخل مخيم اليرموك (الجزيرة)
عمر زقزوق
13/1/2025

لطالما أعلن نظام الأسد الابن والأب دعمه الكامل للقضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، لكن زيارة موفد الجزيرة نت إلى مخيم اليرموك الذي يعد أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في سوريا، وثقت ما جرى للمخيم وأهله منذ اندلاع الثورة السورية في الثامن من مارس/آذار 2011، وحتى هروب الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد الشهر الماضي، والحال المأساوية التي تركت فيها قواته المخيم.

حيث دفع القصف المتواصل للمخيم عشرات الآلاف للنزوح إلى المناطق المجاورة هربا من القتل.

ويقع مخيم اليرموك على بعد 8 كيلومترات جنوب مركز العاصمة دمشق، وتقدر مساحة المخيم بنحو كيلومترين مربعين. ويكتسب المخيم أهمية إستراتيجية بسبب موقعه الجغرافي، حيث يحده شمالا حيا الميدان والشاغور، ومن الشرق يشرف على امتداده حي التضامن، ومن الجنوب الحجر الأسود، وحي القدم غربا.

صور خاصة للجزيرة نت من مخيم اليرموك-مدخل مخيم اليرموك
مدخل مخيمي اليرموك وفلسطين على أطراف العاصمة السورية دمشق (الجزيرة نت)
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صور خاصة للجزيرة نت من مخيم اليرموك
مشاهد الدمار والركام كانت الأبرز أثناء جولة فريق الجزيرة نت في المخيم (الجزيرة)
صور خاصة للجزيرة نت من مخيم اليرموك
جدارية رسمها أهالي مخيم اليرموك في الشارع الرئيسي بعد مدخل المخيم تخليدا للفلسطينيين الذين قتلوا على يد شبيحة الأسد في حي التضامن المجاور (الجزيرة)
صور خاصة للجزيرة نت من مخيم اليرموك
حتى المساجد لم تسلم من القصف الهمجي لجيش الأسد (الجزيرة)
صور خاصة للجزيرة نت من مخيم اليرموك
ما تبقى من مصحف، هذا ما وجده فريق الجزيرة نت بين الركام في أحد المنازل المدمرة بمخيم اليرموك (الجزيرة)
صور خاصة للجزيرة نت من مخيم اليرموك
من يتجول بين المباني التي تحولت إلى ركام يجد الممتلكات والذكريات التي تركها أصحابها قبل أن يغادروا منازلهم بالقوة والإجبار (الجزيرة)
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صور خاصة للجزيرة نت من مخيم اليرموك
كلما تجولت في مخيم اليرموك تكتشف المساحات الواسعة التي دمرها قصف نظام الأسد بالبراميل والصواريخ (الجزيرة)
صور خاصة للجزيرة نت من مخيم اليرموك
ما تبقى من مدينة فلسطين الرياضية وسط مخيم اليرموك (الجزيرة)
صور خاصة للجزيرة نت من مخيم اليرموك
فداء الأقصى عبارة بقيت على جدار أحد المنازل التي تعرضت للقصف من قبل قوات النظام السوري في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد (الجزيرة)