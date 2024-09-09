صور من عملية الجسر عند معبر الكرامة

حالة من الاستنفار الأمني والعسكري خيّمت على معبر جسر الملك حسين (اللنبي)، المنفذ الرابط بين الأردن والضفة الغربية في فلسطين، بعد إطلاق السائق الأردني ماهر دياب حسين الجازي النار في المعبر وقتل 3 إسرائيليين.

وإثر العملية، أعلن مصدر أمني أردني إغلاق الجسر في كلا الاتجاهين حتى إشعار آخر، كما أغلق الجيش الإسرائيلي الطرق المؤدية إلى مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية.

يذكر أن جسر الملك حسين -أو "معبر الكرامة" بحسب التسمية الفلسطينية- يستعمل بشكل أساسي لنقل البضائع، وتمر عبره الشاحنات من الأردن إلى غور الأردن والضفة الغربية وإسرائيل، ويقع بالقرب من قرى الأغوار ومدينة أريحا.