بالصور

بالصور|عربي

صور من عملية الجسر عند معبر الكرامة

Israeli police patrol the area near Allenby Bridge Crossing between the West Bank and Jordan following a shooting incident at the crossing in the Israeli-occupied West Bank, September 8, 2024. REUTERS/Ammar Awad
استنفار أمني عند معبر جسر الملك حسين بعد إطلاق نار نفذه سائق شاحنة أردني (رويترز)
9/9/2024-|آخر تحديث: 9/9/202401:09 م (بتوقيت مكة المكرمة)

حالة من الاستنفار الأمني والعسكري خيّمت على معبر جسر الملك حسين (اللنبي)، المنفذ الرابط بين الأردن والضفة الغربية في فلسطين، بعد إطلاق السائق الأردني ماهر دياب حسين الجازي النار في المعبر وقتل 3 إسرائيليين.

وإثر العملية، أعلن مصدر أمني أردني إغلاق الجسر في كلا الاتجاهين حتى إشعار آخر، كما أغلق الجيش الإسرائيلي الطرق المؤدية إلى مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية.

يذكر أن جسر الملك حسين -أو "معبر الكرامة" بحسب التسمية الفلسطينية- يستعمل بشكل أساسي لنقل البضائع، وتمر عبره الشاحنات من الأردن إلى غور الأردن والضفة الغربية وإسرائيل، ويقع بالقرب من قرى الأغوار ومدينة أريحا.

Israeli security forces gather at the scene of a reported attack near the Allenby Crossing between the occupied West Bank and Jordan on September 8, 2024, where the Israeli military said a truck driver opened fire, killing three Israelis. - The (Photo by Ahmad GHARABLI / AFP)
تجمع الأمن الإسرائيلي في موقع الهجوم بالقرب من معبر اللنبي بين الضفة الغربية المحتلة والأردن (الفرنسية)
إعلان
An Israeli soldier stands guard, in the area near Allenby Bridge Crossing between the West Bank and Jordan, following a shooting incident at the crossing in the Israeli-occupied West Bank, September 8, 2024. REUTERS/Ammar Awad
انتشرت الحراسة المشددة في المنطقة القريبة من معبر جسر اللنبي بعد الحادثة (رويترز)
An Israeli soldier patrols the area near Allenby Bridge Crossing between the West Bank and Jordan following a shooting incident at the crossing in the Israeli-occupied West Bank, September 8, 2024. REUTERS/Ammar Awad
التفتيش شمل جميع من في المعبر (رويترز)
Israeli security forces gather at the scene of a reported attack near the Allenby Crossing between the occupied West Bank and Jordan on September 8, 2024, where the Israeli military said a truck driver opened fire, killing three Israelis. - The (Photo by Ahmad GHARABLI / AFP)
المعبر مخصص لسفر الأفراد ونقل البضائع من الضفة الغربية وإليها، وتديره سلطة المطارات الإسرائيلية (الفرنسية)
JERICO, WEST BANK - SEPTEMBER 08: (----EDITORIAL USE ONLY - MANDATORY CREDIT - 'MAGEN DAVID ADOM / HANDOUT' - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Police and ambulance arrive at the site after a truck driver opened fire at King Hussein (Allenby) Bridge crossing between Jordan and the West Bank on September 08, 2024, near Jerico, West Bank. Three Israelis were killed in a shooting attack at the border with Jordan on Sunday, according to Israeli media. ( Magen David Adom/handout - Anadolu Agency )
الشرطة وسيارات الإسعاف وصلت إلى موقع الحادث بعد العملية (الأناضول)
Israeli security forces gather at the scene of a reported attack near the Allenby Crossing between the occupied West Bank and Jordan on September 8, 2024, where the Israeli military said a truck driver opened fire, killing three Israelis. - The (Photo by Ahmad GHARABLI / AFP)
الشرطة الإسرائيلية أجرت دوريات تفتيش حول المنطقة القريبة من الجسر (الفرنسية)
إعلان
Israeli police patrol the area near Allenby Bridge Crossing between the West Bank and Jordan following a shooting incident at the crossing in the Israeli-occupied West Bank, September 8, 2024. REUTERS/Ammar Awad
المعبر أغلق من الجانبين ودوريات الشرطة الإسرائيلية منعت العابرين من المرور (رويترز)
Israeli soldiers respond, at the Allenby Bridge Crossing between the West Bank and Jordan, following a shooting incident at the crossing in the Israeli-occupied West Bank, September 8, 2024. REUTERS/Ammar Awad
الجيش الإسرائيلي أكد أن منفذ العملية جاء من الأردن على متن شاحنة وأطلق النار على القوات التي تحرس المعبر (رويترز)
An Israeli soldier holds a position, at the Allenby Bridge Crossing between the West Bank and Jordan, following a shooting incident at the crossing in the Israeli-occupied West Bank, September 8, 2024. REUTERS/Ammar Awad
السائق وضع سلاحا في الشاحنة واتجه إلى منطقة التفريغ المشتركة، وعندما وصل أمام العمال الإسرائيليين أخرج السلاح وبدأ بإطلاق النار (رويترز)