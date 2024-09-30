القدس المحتلة- بالتزامن مع حربه المدمرة على قطاع غزة، يواصل الاحتلال الإسرائيلي بناء مستوطناته في المدينة الفلسطينية المقدسة المحتلة.

وقد رصدت الجزيرة نت بالكاميرا أعمال بناء في مستوطنات: رموت، جفعات زئيف، جفعات رام، رامات شلومو، بسجات زئيف. إضافة إلى استمرار العمل في الشارع الأميركي الهادف لربط مستوطنات شمال وجنوب وشرق القدس.

وأمس الأحد، قالت محافظة القدس إن بلدية الاحتلال بالمدينة أعلنت أنها تخطط لإنشاء مجمع تجاري وبناء 3 أبراج و3 مبانٍ سكنية كبيرة على أراضي بلدة بيت حنينا.

وأوضحت المحافظة أن المشروع يمتد على مساحة نحو 35 دونما (الدونم يساوي ألف متر مربع) حيث سيحتل المركز التجاري نحو 32 ألف متر مربع، أما الأبراج الثلاثة فستكون من 18 طابقا.

ومنذ مطلع العام الجاري، درست الجهات التخطيطية الإسرائيلية نحو 50 مخططا توسعيا بمستوطنات القدس، وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، وتمت المصادقة على 20 مخططا منها.

ووفق الهيئة فإن المخططات تتضمن بناء 6723 وحدة استيطانية تلتهم نحو 2100 دونم من أراضي المدينة المقدسة، مشيرة إلى تسارع ملحوظ في الموافقات الإسرائيلية على مخططات البناء الاستيطاني.