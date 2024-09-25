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ثقافة|قطر

الدوحة.. مطافئ مقر الفنانين يقدم "الفن من أجل الفن" و"صرخة غزة الصامتة"

مطافئ مقر الفنانين يقدم "الفن من أجل الفن" و"صرخة غزة الصامتة"
افتتاح معرضي "الفن من أجل الفن" و"صرخة غزة الصامتة" في مطافئ مقر الفنانين (الجزيرة)
25/9/2024

الدوحة افتتح مطافئ مقر الفنانين معرضي "الفن من أجل الفن" و"أصداء أبدية: صرخة غزة الصامتة" تكريمًا لأطفال غزة، ويأتي معرض "الفن من أجل الفن" بالتعاون مع جمعية أتلييه للفنون (Atelier Art Society)، بتقييم فني من ديرك فان ليروب وأليخاندرا باريلاس وبالتعاون مع سفارة مملكة هولندا في قطر.

أما "أصداء أبدية: صرخة غزة الصامتة"، فهو معرض للصحفية ومقدّمة البرامج في شبكة الجزيرة الإعلامية حياة اليماني، فيأتي بتقييم فني من سعيدة الخليفي وفاطمة الزيني، وحضر الافتتاح رئيس مكتبة قطر الوطنية الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، وسفير هولندا لدى قطر فرديناند لانشتاين، وسفيرة النمسا لدى قطر إريكا برنهارد.

الفن من أجل الفن

يستضيف معرض "الفن من أجل الفن" 5 فنانين بارزين من حول العالم وهم: هان نوين (من هولندا)، ويوسف أحمد (من قطر)، وعبد الرحيم سالم (من الإمارات)، وجوناثان أردون (من غواتيمالا) وأنيميك رومين (من هولندا). ويُسلّط المعرض الضوء على أهمية الفن الرفيع ومغزاه في حياتنا، موضحًا قيمته كوسيلة للتعبير عن المشاعر الإنسانية والإبداع والروحانية. ويؤكّد على دور الفن الأصيل باعتباره جسرًا للتواصل بين الثقافات المختلفة، وانعكاسًا للمشاعر والأفكار والأفعال، ووسيلة لتمثيل المجتمع والتعبير عن ثقافته.

Annemiek Roumen is an local artist from the Maastricht Art Districht, graduated from the art academy in Maastricht. her works are owned by the most important private art collectors, as well as displayed by prestigious galleries in the Maastricht Art District and in the Maastricht Museum. She represents the culture of the Maastricht Art District at international private events, gallery exhibitions and art fairs. Her artworks symbolize the emotions, thoughts, and memories that we associate with significant people in our lives, such as loved ones, mentors, or role models who are so colourful and intense that they leave a lasting impression on our souls.
عمل من أداء الفنانة "أنيميك رومين" وهي فنانة محلية من "ماستريخت للفنون" الهولندية (الجزيرة)
Jonathan Ardon Guatemalan artist Jonathan Ardon is a leading figure of Latin - Americans cultural expression. His works are owned by the most important private art collectors, as well as displayed by prestigious galleries and art companies throughout the world. He represents the culture of Latin - America at international private events, gallery exhibitions and art fairs. His birds are Birds representing freedom, lightness and a connection to the natural world who symbolize a sense of liberation, creativity, and the ability to rise above our daily life challenges.
عمل فني للفنان الغواتيمالي "جوناثان أردون"، وهو شخصية رائدة في التعبير الثقافي في أميركا اللاتينية. وتمثل طيوره الحرية والخفة والاتصال بالعالم الطبيعي الذي يرمز إلى الشعور بالتحرر والإبداع والقدرة على الارتفاع فوق تحديات حياتنا اليومية (الجزيرة)
Yousef Ahmad Qatari Artist Yousef Ahmad is a leading figure of Qatar's cultural development. His works are owned by the most renowned international museums, including the Metropolitan and the British Museum, as well as displayed by prestigious galleries, auction houses, and international art companies throughout the world. He represents his country Qatar at international biennials, exhibitions and events. His use of local natural materials and colours in his artworks symbolises the interconnectivity of all living things. This represents the ways in which we as human beings are connected to the natural world while
عمل الفنان القطري "يوسف أحمد" وهو شخصية رائدة في مجال التنمية الثقافية في قطر. وتعرض أعماله في بعض أشهر المتاحف العالمية (الجزيرة)
Abdul Rahim Salem Emirati artist Abdul Rahim Salem is a leading figure of UAE's cultural expression. His works are owned by the most important private art collectors, as well as displayed by prestigious galleries, museums and art companies throughout the world. He represents the culture of the UAE at international private events, gallery exhibitions and art fairs. His artworks represent magical, invisible connections that bind us to each other.
عمل للفنان الإماراتي "عبد الرحيم سالم" وهو من أبرز الشخصيات في مجال التعبير الثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة (الجزيرة)
Han Nooyen Dutch artist Han Nooyen is a leading figure of Europe's cultural expression. His works are owned by the most important private art collectors, as well as displayed by prestigious galleries and art companies throughout the world. He represents the culture of the Netherlands and Europe at international private events, gallery exhibitions and art fairs. His artworks represent the chaos, uncertainty and darkness that we all face, while embracing hope, strength and perseverance while understanding that life's challenges are essential for personal growth and spiritual development.
لوحة للفنان الهولندي "هان نوين"، تمثل أعماله الفنية الفوضى وعدم اليقين والظلام الذي نواجهه جميعًا (الجزيرة)

يُتيح هذا المعرض للزوّار مجالا لتعميق فهمهم وتقديرهم للعالم، ورؤية الأشياء من منظور مختلف، وفرصة لإلهام الآخرين واستقاء الإلهام منهم، كما يجمع بين تعقيدات وتناقضات التجربة الإنسانية، مضيفًا إياها إلى ما ينطوي عليه الخيال والإبداع من إمكانيات غير محدودة، ويستقبلان الجمهور من 22 سبتمبر/أيلول 2024 وحتى 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

حياة اليماني في مطافئ مقر الفنانين يقدم "الفن من أجل الفن" و"صرخة غزة الصامتة"
جانب من افتتاح معرض "الفن من أجل الفن" في الدوحة (الجزيرة)

وصرّح مسؤول الشؤون السياسية في سفارة هولندا في قطر السير إلياس شيرالي قائلا: "تفخر سفارة مملكة هولندا في دولة قطر، بدعمها للمعرض المقبل "الفن من أجل الفن"، والذي سيقام في مطافئ: مقر الفنانين البديع في الدوحة. إن هذا المعرض خير دليل على قوة الفن في التقريب بين الثقافات المختلفة وإبراز ثراء الحوار الفني القائم بين هولندا وقطر، والذي يأتي من ضمنه إلتزامنا المشترك في مواجهة التحديّات المُعاصرة".

يأتي القيمان الفنيّان لهذا المعرض من تخصصات مختلفة، إلا أن شغفهما المشترك للفن هو ما جمعهما، حيث إن ديرك فان ليروب هو -في الأصل- رجل أعمال من هولندا يختص في إدارة الثروات من خلال الاستثمارات الحصرية في الفن، بينما أليخاندرا باريلاس، المتوجة بلقب ملكة جمال غواتيمالا لعام 2011، هي سيّدة أعمال من أميركا اللاتينية، ومالكة صالة عرض، وقيّمة فنيّة. وهما يُقيّمان معًا معارضَ تقام في صالات العرض، ومهرجانات الفنون، والمتاحف، بالإضافة إلى تنظيمهما معارض خاصة لبيع الأعمال الفنية في منازل جامعي القطع الفنية.

أصداء أبدية.. صرخة غزة

وافتتح معرض "أصداء أبدية: صرخة غزة الصامتة" في جاليري الكراج 3، وهو معرض للصحفية ومقدّمة البرامج في شبكة الجزيرة الإعلامية، حياة اليماني. تكريمًا لذكرى أطفال غزة المدفونة صرخاتهم تحت الركام.

حياة اليماني في مطافئ مقر الفنانين يقدم "الفن من أجل الفن" و"صرخة غزة الصامتة"
حياة اليماني في مطافئ مقر الفنانين تشرح فكرة معرض "أصداء أبدية: صرخة غزة الصامتة" المقام تكريمًا لأطفال غزة (الجزيرة)

البالونات المعروضة، والتي ترمز في العادة لبراءة الطفولة، تتحول في هذا المعرض إلى تذكيرات مؤلمة عن صراعات لا يُمكن تخيّلها.

المعرض الذي تتولى تقييمه الفني سعيدة الخليفي وفاطمة الزيني، يستعرض سلسلة من المنحوتات التي تمثّل لحظة من التأمل، والحاجة الملحة للالتفات لأطفال غزة الذين تُدفن صرخاتهم تحت القصف وبين الأنقاض.

حياة اليماني
عمل فني بعنوان "نزف" لحياة اليماني في مطافئ مقر الفنانين ضمن معرض "صرخة غزة الصامتة" (الجزيرة)

‎إنها الحرب، لا هوادة فيها، حربٌ دمدمت على طفولة أكثر من 16 ألف طفل، لم تبق منهم سوى أصوات صرخاتهم ورجع صداها الأبدي في هذا الكون.

 

‎أصداءُ أبدية، هي لحظة إصغاء لأطفال غزة، المكتومة صرخاتهم تحت القصف والأنقاض!

‎في هذا الفضاء، تستحيل البالونات الهشة، رموزُ البراءة والاحتفال، شهاداتِ على التحدي الجديد.. تحدٍ طفولي في مواجهة آلة القتل والخراب.

 

كل بالونةٍ تحمل معها قصةَ طفل، حلمٍ لم يُكتب له أن يكتمل، وضحكةٍ أخمدها صوت القذائف. ورغم ذلك فهي تواصل بخفة وانسجام الصعود لأعلى، تقاوم بهشاشتها بشاعة الجريمة المرتكبة بحق الأطفال.

أما الطين فهو ذلك الوعد الأبدي بالخلق من جديد، سر الوجود والعودة. وكأنّ الأرض عندما ابتلعت ضحكات الأطفال وأجسادهم، هي تقطع بالأحمر النازف منهم وعدًا بالولادة الجديدة وانبعاث الحياة رغما عن ركام الموت.

الطين والبالونات الحمراء يتكاملان في مشهد متناقضٍ، يعكس الصراع بين الفناء والبقاء. الطين، ذلك الثقل الأرضي الذي يَختزن قوة الحياة والموت. والبالونات، الخفيفة كالأحلام الهاربة، تُحلق في فضاء الخراب رمزا لطفولة لا تندثر.

في انحناءات الطين، تكمن قصة الخلق الأولى، وفي رفرفة البالونات الحمراء، تنعكس لحظة تحدٍ لا تُهزم.

وقال مدير مطافئ: مقر الفنانين خليفة العبيدلي، تعليقًا على المعرضين الفنيين: "تماشيًا مع هدف مطافئ: مقر الفنانين في تنمية مجتمع قطر الفني، ودعم الرسائل الإبداعية عبر الفن، نفخر بتنظيمنا لهذين المعرضين المؤثرين. يُسلّط معرض "الفن من أجل الفن"، الذي يجسّد تعاوننا مع سفارة مملكة هولندا، الضوء على أهمية التبادل الثقافي ودور الفن في التقريب بين المجتمعات وتعزيز الفهم المتبادل. بينما يقدم معرض "أصداء أبدية: صرخة غزة الصامتة" تكريمًا لأطفال غزة، وتنبيهًا لنا جميعًا بعدم نسيان معاناتهم. ندعو الجميع لزيارة مطافئ: مقر الفنانين لتأمل هذين المعرضين المميزين.

مطافئ: مقر الفنانين هو برنامج للإقامة الفنية عالمي المستوى، وهو جزء من الصناعات الإبداعية التابعة لمتاحف قطر، المركز الذي يُنشئ ويدعم المشاريع التي تصنع فرصًا لإنشاء بنية ثقافية قوية ومستدامة.

حياة اليماني في مطافئ مقر الفنانين يقدم "الفن من أجل الفن" و"صرخة غزة الصامتة"
لوحات بمعرض"صرخة غزة الصامتة" في مطافئ مقر الفنانين (الجزيرة)
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حياة اليماني في مطافئ مقر الفنانين يقدم "الفن من أجل الفن" و"صرخة غزة الصامتة"
لوحات بمعرض"صرخة غزة الصامتة" في مطافئ مقر الفنانين (الجزيرة)
حياة اليماني في مطافئ مقر الفنانين يقدم "الفن من أجل الفن" و"صرخة غزة الصامتة"
لوحات بمعرض "الفن من أجل الفن" في مطافئ مقر الفنانين (الجزيرة)
حياة اليماني في مطافئ مقر الفنانين يقدم "الفن من أجل الفن" و"صرخة غزة الصامتة"
البالونات المعروضة في معرض "صرخة غزة الصامتة" والتي ترمز في العادة لبراءة الطفولة، تتحول في هذا المعرض إلى تذكيرات مؤلمة عن صراعات لا يُمكن تخيّلها (الجزيرة)