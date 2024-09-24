هل تتكرر مأساة أطفال غزة في لبنان؟

تبدلت حياة أطفال جنوب لبنان وخرجوا من منازلهم هربا من قصف الجيش الإسرائيلي الذي لا يفرق بين صغير وكبير، وتعيد صورهم وهم يفترشون الأرض مشاهد معاناة أطفال غزة في حرب تشرف على إتمام عامها الأول.

كما أعادت هذه الصور للأذهان موجة نزوح عام 2006، والتي حدثت على خلفية حرب حزب الله اللبناني وإسرائيل وعرفت بـ"حرب تموز".

وفي ظل الهجمات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني والتي تتوسع يوما بعد يوم لا بد من الإشارة إلى الآثار والعواقب النفسية التي تتسبب بها الحرب على الأطفال المعرضين بشكل متزايد لخطر المعاناة والمشاكل الصحية والنفسية نتيجة الوضع القسري المفروض عليهم.