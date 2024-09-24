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سياسة|لبنان

هل تتكرر مأساة أطفال غزة في لبنان؟

A girl, wounded in an Israeli strike on his village, receives treatment in the southern Lebanese village of Saksakiyeh on September 24, 2024. - Israel announced dozens of new air strikes on Hezbollah strongholds in Lebanon on September 24, a day after 492 people, including 35 children, were killed in the deadliest bombardment since a devastating war in 2006. (Photo by Mahmoud ZAYYAT / AFP)
آثار القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان باتت واضحة على وجهها (الفرنسية)
24/9/2024

تبدلت حياة أطفال جنوب لبنان وخرجوا من منازلهم هربا من قصف الجيش الإسرائيلي الذي لا يفرق بين صغير وكبير، وتعيد صورهم وهم يفترشون الأرض مشاهد معاناة أطفال غزة في حرب تشرف على إتمام عامها الأول.

كما أعادت هذه الصور للأذهان موجة نزوح عام 2006، والتي حدثت على خلفية حرب حزب الله اللبناني وإسرائيل وعرفت بـ"حرب تموز".

وفي ظل الهجمات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني والتي تتوسع يوما بعد يوم لا بد من الإشارة إلى الآثار والعواقب النفسية التي تتسبب بها الحرب على الأطفال المعرضين بشكل متزايد لخطر المعاناة والمشاكل الصحية والنفسية نتيجة الوضع القسري المفروض عليهم.

Children, wounded in Israeli strikes on their village, receive treatment in the southern Lebanese village of Saksakiyeh on September 24, 2024. - Israel announced dozens of new air strikes on Hezbollah strongholds in Lebanon on September 24, a day after 492 people, including 35 children, were killed in the deadliest bombardment since a devastating war in 2006. (Photo by Mahmoud ZAYYAT / AFP)
طالت القذائف أجسادهم الصغيرة داخل منزل ناموا فيه آمنين (الفرنسية)
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A youth, wounded in an Israeli strike on his village, receives treatment in the southern Lebanese village of Saksakiyeh on September 24, 2024. - Israel announced dozens of new air strikes on Hezbollah strongholds in Lebanon on September 24, a day after 492 people, including 35 children, were killed in the deadliest bombardment since a devastating war in 2006. (Photo by Mahmoud ZAYYAT / AFP)
حكاية مأساة توارثوها عبر الأجيال في جنوب لبنان (الفرنسية)
A child, wounded in an Israeli strike on his village, receives treatment in the southern Lebanese village of Saksakiyeh on September 24, 2024. - Israel announced dozens of new air strikes on Hezbollah strongholds in Lebanon on September 24, a day after 492 people, including 35 children, were killed in the deadliest bombardment since a devastating war in 2006. (Photo by Mahmoud ZAYYAT / AFP)
أزهقت أرواح أطفال في حرب لا ذنب لهم فيها وأصيب آخرون (الفرنسية)
Children, who fled with their families from their homes in southern Lebanon, spend the night at a park in the Lebanese city of Sidon on September 24, 2024. - Israel announced dozens of new air strikes on Hezbollah strongholds in Lebanon on September 24, a day after 492 people, including 35 children, were killed in the deadliest bombardment since a devastating war in 2006. (Photo by Mahmoud ZAYYAT / AFP)
أطفال الجنوب اللبناني أصبحوا بلا مأوى ويفترشون الأرض (الفرنسية)
Children, who fled with their families from their homes in southern Lebanon, spend the night at a park in the Lebanese city of Sidon on September 24, 2024. - Israel announced dozens of new air strikes on Hezbollah strongholds in Lebanon on September 24, a day after 492 people, including 35 children, were killed in the deadliest bombardment since a devastating war in 2006. (Photo by Mahmoud ZAYYAT / AFP)
أجبرهم القصف الإسرائيلي على ترك منازلهم ليصبحوا بلا مأوى (الفرنسية)
A Lebanese family, that fled their village in southern Lebanon, take refuge at a public school in the Sidon on September 23, 2024. - Israel's army chief said the country's strikes in southern and eastern Lebanon on September 23, were hitting combat infrastructure Hezbollah had been building for two decades. (Photo by Mahmoud ZAYYAT / AFP)
دوامة من العنف لا ترحم الضعفاء (الفرنسية)
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A family, who fled their homes in southern Lebanon, spend the night at a park in the northern Lebanese city if Tripoli on September 24, 2024. - Israel announced dozens of new air strikes on Hezbollah strongholds in Lebanon on September 24, a day after 492 people, including 35 children, were killed in the deadliest bombardment since a devastating war in 2006. (Photo by Fathi AL-MASRI / AFP)
كيف لهم أن يتفاءلوا بعودة ومشاهد الرعب في غزة مستمرة أمام أعينهم منذ عام (الفرنسية)
Lebanese children, that fled with their family from their village in southern Lebanon, sit inside a truck upon their arrival to seek refuge at a public school in the Sidon on September 23, 2024. - Israel's army chief said the country's strikes in southern and eastern Lebanon on September 23, were hitting combat infrastructure Hezbollah had been building for two decades. (Photo by Mahmoud ZAYYAT / AFP)
هل يصل بهم الحال كإخوانهم في غزة؟ (الفرنسية)
A Lebanese girl, who fled with her family from their village in southern Lebanon, takes refuge at a public school in the Sidon on September 23, 2024. - Israel's army chief said the country's strikes in southern and eastern Lebanon on September 23, were hitting combat infrastructure Hezbollah had been building for two decades. (Photo by Mahmoud ZAYYAT / AFP)
بأي ذنب يكونون الضحية؟! (الفرنسية)