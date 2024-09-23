نزوح كثيف من جنوب لبنان

أدت تطورات الحرب والقصف الإسرائيلي العنيف على بلدات وقرى الجنوب اللبناني، إلى نزوح السكان بأعداد كبيرة هربا من الغارات الإسرائيلية المكثفة.

وقررت السلطات اللبنانية فتح المدارس والمعاهد لإيواء النازحين من جنوب البلاد، بعد إعلان وزير التربية اللبناني عباس الحلبي، تعطيل المدارس والجامعات غدا الثلاثاء في جميع أنحاء البلاد، تزامنا مع نزوح آلاف اللبنانيين، جراء الهجمات الإسرائيلية التي أسفرت عن مئات القتلى والجرحى.

ويشكل حزب الله جبهة إسناد، من جنوب لبنان، للمقاومة في غزة ضد إسرائيل، عقب عملية طوفان الأقصى. ويغطي جنوب لبنان مساحة تقدر بـ1045 كيلومترا مربعا، ويقدر عدد ساكنيه بحوالي 800 ألف نسمة.

ويضم جنوب لبنان 5 مخيمات للاجئين الفلسطينيين وهي: عين الحلوة، والرشيدية، والبرج الشمالي، والمية ومية، والبص.