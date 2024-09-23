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سياسة|لبنان

نزوح كثيف من جنوب لبنان

A Syrian family sit with their belongings in the back of a truck as they wait in a traffic jam in the southern Lebanese city of Sidon on September 23, 2024. - The Israeli military on September 23 told people in Lebanon to move away from Hezbollah targets and vowed to carry out more "extensive and precise" strikes against the Iran-backed group. (Photo by Mahmoud ZAYYAT / AFP)
نزوح الآلاف من جنوب لبنان الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف (الفرنسية)
23/9/2024-|آخر تحديث: 23/9/202410:10 م (بتوقيت مكة المكرمة)

أدت تطورات الحرب والقصف الإسرائيلي العنيف على بلدات وقرى الجنوب اللبناني، إلى نزوح السكان بأعداد كبيرة هربا من الغارات الإسرائيلية المكثفة.

وقررت السلطات اللبنانية فتح المدارس والمعاهد لإيواء النازحين من جنوب البلاد، بعد إعلان وزير التربية اللبناني عباس الحلبي، تعطيل المدارس والجامعات غدا الثلاثاء في جميع أنحاء البلاد، تزامنا مع نزوح آلاف اللبنانيين، جراء الهجمات الإسرائيلية التي أسفرت عن مئات القتلى والجرحى.

ويشكل حزب الله جبهة إسناد، من جنوب لبنان، للمقاومة في غزة ضد إسرائيل، عقب عملية طوفان الأقصى. ويغطي جنوب لبنان مساحة تقدر بـ1045 كيلومترا مربعا، ويقدر عدد ساكنيه بحوالي 800 ألف نسمة.

ويضم جنوب لبنان 5 مخيمات للاجئين الفلسطينيين وهي: عين الحلوة، والرشيدية، والبرج الشمالي، والمية ومية، والبص.

Cars sit in traffic as people flee the southern villages amid ongoing Israeli airstrikes, in Sidon, Lebanon, Monday, Sept. 23, 2024. (AP Photo/Mohammed Zaatari)
حركة النزوح جاءت من مناطق جنوبي البلاد باتجاه صيدا بعد الغارات الإسرائيلية (أسوشيتد برس)
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Cars sit in traffic as people flee the southern villages amid ongoing Israeli airstrikes, in Sidon, Lebanon, Monday, Sept. 23, 2024. (AP Photo/Mohammed Zaatari)
الشوارع الرئيسية في مدينة صيدا والطرق المؤدية إليها تشهد ازدحاما خانقا بسبب حركة النزوح المفاجئة (أسوشيتد برس)
People in heavy traffic drive north from Lebanon's southern coastal city Sidon as some of them flee Israeli bombardment, amid ongoing cross-border hostilities between Hezbollah and Israeli forces, in Lebanon September 23, 2024 REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
إحدى أسر جنوب لبنان لجأت إلى وسيلتهم الخاصة للفرار من القصف الذي طال 1100 هدف (رويترز)
A child looks out from a car window while people in heavy traffic drive north from Lebanon's southern coastal city Sidon as some of them flee Israeli bombardment, amid ongoing cross-border hostilities between Hezbollah and Israeli forces, in Lebanon September 23, 2024 REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
طفلة ترقب الأجواء في رحلة فرار من الجنوب بعد القصف الإسرائيلي (رويترز)
People in heavy traffic drive north from Lebanon's southern coastal city Sidon as some of them flee Israeli bombardment, amid ongoing cross-border hostilities between Hezbollah and Israeli forces, in Lebanon September 23, 2024 REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
.. وهؤلاء استقلوا ما تيسر لهم طلبا للنجاة من القصف العشوائي لجنوب لبنان (رويترز)
People in heavy traffic drive north from Lebanon's southern coastal city Sidon as some of them flee Israeli bombardment, amid ongoing cross-border hostilities between Hezbollah and Israeli forces, in Lebanon September 23, 2024 REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
ازدحام السيارات على الطرق عقب تحذيرات إسرائيلية بمغادرة بلدات بجنوب لبنان (رويترز)
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People sit in a car in heavy traffic, driving north from Lebanon's southern coastal city Sidon, as some Lebanese flee Israeli bombardment, amid ongoing cross-border hostilities between Hezbollah and Israeli forces, in Lebanon September 23, 2024 REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
.. وطفل يبدو سعيدا رغم النزوح من أعنف قصف إسرائيلي على الجنوب منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي أدى لمقتل 356 شخصا ومئات الجرحى بينهم نساء وأطفال ومسعفون (رويترز)