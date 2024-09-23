سيول غزة.. معاناة فوق المعاناة

في مشهد قاس يعكس مأساة الفلسطينيين في قطاع غزة، اجتاحت الأمطار الغزيرة خيام النازحين في مناطق عدة، لتزيد مآسي القطاع التي لم تتوقف منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة حيث فاقمت الظروف الجوية القاسية حجم الكارثة.

ويعيش نحو مليوني نازح فلسطيني في محافظات قطاع غزة ظروفا معيشية قاسية وتهجيرا قسريا، مع اقتراب فصل الشتاء وموسم تساقط الأمطار داخل خيام مصنوعة من الخشب والنايلون والقماش اهترأت وخرجت عن الخدمة بالكامل وسط ظروف المناخ في غزة، خاصة بعد مرور 11 شهرًا متواصلة من النزوح والظروف غير الإنسانية المرافقة له.