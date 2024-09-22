أضرار في العمق الإسرائيلي بعد هجوم حزب الله

خلفت هجمات حزب الله اللبناني الصاروخية، أضرارا كبيرة، حيث طالت شمال إسرائيل والجولان السوري المحتل واستهدفت بعضها قاعدة رامات ديفيد الجوية في مرج بن عامر شرق حيفا المحتلة، ودمرت الهجمات العديد من المنازل داخل المستوطنات.

وكان حزب الله يرد على ما عرف بـ"هجمات البيجرز" التي وقعت الثلاثاء والأربعاء الماضي وأودت بحياة عشرات وإصابة المئات من عناصر الحزب.

حيفا من أكبر مدن فلسطين التاريخية وأول من سكنها العرب الكنعانيون، استولى عليها الإسرائيليون وطردوا سكانها وصادروا ممتلكاتها، في حرب عام 1948 وأصبح العرب يشكلون أقلية فيها، إذ لا تتجاوز نسبتهم حاليا 12%.