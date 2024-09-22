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سياسة|إسرائيل

أضرار في العمق الإسرائيلي بعد هجوم حزب الله

مبان تضررت من قصف حزب الله لشمال إسرائيل والجولان السوري المحتل (رويترز)
22/9/2024

خلفت هجمات حزب الله اللبناني الصاروخية، أضرارا كبيرة، حيث طالت شمال إسرائيل والجولان السوري المحتل واستهدفت بعضها قاعدة رامات ديفيد الجوية في مرج بن عامر شرق حيفا المحتلة، ودمرت الهجمات العديد من المنازل داخل المستوطنات.

وكان حزب الله يرد على ما عرف بـ"هجمات البيجرز" التي وقعت الثلاثاء والأربعاء الماضي وأودت بحياة عشرات وإصابة المئات من عناصر الحزب.

حيفا من أكبر مدن فلسطين التاريخية وأول من سكنها العرب الكنعانيون، استولى عليها الإسرائيليون وطردوا سكانها وصادروا ممتلكاتها، في حرب عام 1948  وأصبح العرب يشكلون أقلية فيها، إذ لا تتجاوز نسبتهم حاليا 12%.

الحرائق في مستوطنة كريات بياليك تيليجرام
صعّد حزب الله من هجماته الصاروخية على الشمال الإسرائيلي (مواقع التواصل الاجتماعي)
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فرق الطوارئ توافدت إلى أماكن القصف لإنقاذ ما يمكن إنقاذه (رويترز)
أحد المنازل المتضررة في مستوطنة "مورشيت" شمال فلسطين المحتلة، جراء القصف الصاروخي من جنوب لبنان. المصدر : وستائل التواصل (أخبار جنين)
5 دفعات صاروخية أطلقت من جنوب لبنان باتجاه مناطق الجليل وشرق حيفا المحتلة (مواقع التواصل الاجتماعي)
العديد من المباني والمنشآت تضررت من قصف حزب الله (رويترز)
People hang a giant Israeli flag from the roof of a damaged building in Kiryat Bialik in the Haifa district of Israel, following a reported strike by Lebanon's Hezbollah on September 22, 2024. - Hezbollah said on September 22 that it targeted military production facilities and an air base near north Israel's Haifa after the Israeli military pounded south Lebanon and said it targeted thousands of rocket launcher barrels. (Photo by Jack GUEZ / AFP)
جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد أنه اعترض معظم صواريخ حزب الله (الفرنسية)
Security forces investigate around a damaged car in Kiryat Bialik in the Haifa district of Israel, following a reported strike by Lebanon's Hezbollah on September 22, 2024. - Hezbollah said on September 22 that it targeted military production facilities and an air base near north Israel's Haifa after the Israeli military pounded south Lebanon and said it targeted thousands of rocket launcher barrels. (Photo by Jack GUEZ / AFP)
استهدف حزب الله قاعدة رامات ديفيد بعشرات الصواريخ من طراز فادي 1 وفادي 2 (الفرنسية)
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أوري إسحاق قائد قيادة الجبهة الداخلية، اللواء رافي ميلو، يتواجد في هذا الوقت في مكان سقوط كريات بياليك
قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية زار المناطق المتضررة في الشمال (شبكة القدس)
الوصف: تحويل موقف السيارات في مستشفى "رمبام" في حيفا إلى قسم طوارئ. المصدر : شبكة قدس
أعلن مستشفى "رمبام" شمال إسرائيل العمل في إطار حالة الطوارئ (مواقع التواصل الاجتماعي)
الوصف: تحويل موقف السيارات في مستشفى "رمبام" في حيفا إلى قسم طوارئ. المصدر : شبكة قدس
حولت اسرائيل مواقف السيارات في مستشفى "رمبام" إلى قسم طوارئ (مواقع التواصل الاجتماعي)