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القدس.. مدارس تبدأ عامها الدراسي الجديد

القدس-بدء العام الدراسي الجديد 2024/2025-خاصة بالجزيرة نت
بعض مدارس القدس بدأت اليوم عامها الدراسي الجديد (الجزيرة)
الجزيرة نت- خاص
2/9/2024

القدس المحتلة- فتحت بعض مدارس القدس اليوم الاثنين أبوابها للطلبة، على أن تستأنف باقي المدارس عامها الدراسي الأسبوع القادم.

وتتعدد مرجعيات مدارس المدينة، فمنها مدارس أهلية وأخرى تابعة لبلدية الاحتلال، تُعرف بمدارس "المقاولات"، ومدارس تابعة للسلطة الفلسطينية تديرها الأوقاف الإسلامية، ومدارس تديرها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وتقدر جهات مختصة حاجة مدينة القدس إلى 80 صفا دراسيا سنويا، يوفر الاحتلال منها نحو 36 صفا، وهو ما يؤدي إلى نقص تراكمي يقدر بـ10 آلاف مقعد دراسي.

القدس-بدء العام الدراسي الجديد 2024/2025-خاصة بالجزيرة نت
المدارس الأهلية والتابعة لبلدية الاحتلال بدأت عامها الدراسي اليوم (الجزيرة)
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القدس-بدء العام الدراسي الجديد 2024/2025-خاصة بالجزيرة نت
عدد طلبة المدارس في القدس يقدر بنحو 100 ألف طالب (الجزيرة)
القدس-بدء العام الدراسي الجديد 2024/2025-خاصة بالجزيرة نت
النقص السنوي في مدارس القدس يقدر بنحو 44 غرفة صفية (الجزيرة)
القدس-بدء العام الدراسي الجديد 2024/2025-خاصة بالجزيرة نت
الاحتلال يفرض على المدارس التي يديرها مناهج محرّفة (الجزيرة)
القدس-بدء العام الدراسي الجديد 2024/2025-خاصة بالجزيرة نت
الجدار الإسرائيلي الفاصل في محيط القدس يعوق تنقل الطلاب والمعلمين (الجزيرة)
القدس-بدء العام الدراسي الجديد 2024/2025-خاصة بالجزيرة نت
القدس بحاجة إلى نحو 1800 غرفة صفية (الجزيرة)
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القدس-بدء العام الدراسي الجديد 2024/2025-خاصة بالجزيرة نت
المدارس الخاصة تنشط في القدس، لكن ذلك لا يحل مشكلة النقص في الصفوف (الجزيرة)