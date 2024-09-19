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سياسة|لبنان

لبنان.. تفجيرات البيجر

A person is carried on a stretcher outside American University of Beirut Medical Center (AUBMC) as people, including Hezbollah fighters and medics, were wounded and killed when the pagers they use to communicate exploded across Lebanon, according to a security source, in Beirut, Lebanon September 17, 2024. REUTERS/Mohamed Azakir
مقتل 12 شخصا بينهم طفلان وإصابة المئات بسبب انفجار أجهزة الاتصال اللاسلكي (رويترز)
19/9/2024

في حادثة غير مسبوقة تعرضت أجهزة البيجر التي يستخدمها عناصر من حزب الله في لبنان لانفجارات متزامنة أدت إلى مقتل 12 شخصا -بينهم طفلان- وإصابة المئات.

ويعتبر جهاز البيجر من التقنيات القديمة نسبيا، والتي لا يمكنها الاتصال بالإنترنت، ولذلك يعتبر آمنا نوعا ما من الاختراقات السيبرانية ومحاولات التجسس والتتبع الشائعة عند استخدام الهواتف المحمولة أو الذكية، ولهذا فهو لا يزال يستخدم في المجالات العسكرية والأمنية، وهذا على الأرجح السبب الذي يدفع عناصر حزب الله إلى امتلاك هذه الأجهزة.

والبيجر جهاز اتصال لاسلكي صغير تم تطويره في الستينيات للاستخدام في حالات الطوارئ، ويعتمد على إرسال إشارات رقمية عبر موجات الراديو لإخطار المستخدم بأن شخصا ما حاول الاتصال به، كما يمكن إرسال رسائل نصية قصيرة عبر هذا الجهاز.

وقبل انتشار الهواتف المحمولة كان البيجر وسيلة شائعة للتواصل، خاصة بين الأطباء العاملين في المناوبات الليلية وموظفي خدمات الطوارئ، كما استخدم أيضا في المجالات العسكرية والأمنية.

An image grab taken from a UGC video posted on social media on September 17, 2024, appears to show an explosion and a man falling to the floor (L) while others take cover at an indoor vegetable market in Beirut, as hundreds of pagers used by Hezbollah members exploded across Lebanon, killing at least nine people and wounding around 2,800 in blasts the Iran-backed militant group blamed on Israel. - The Hezbollah members' paging devices exploded simultaneously on September 17 across the country in what a source close to the Shiite Lebanese militant movement said was an "Israeli breach" of its communications. There was no immediate comment from the Israeli military on the wave of explosions, which came just hours after Israel announced it was broadening the aims of the war sparked by Hamas's October 7 attacks to include its fight against Hezbollah along the country's border with Lebanon. (Photo by ANONYMOUS / AFP) / NO USE AFTER SEPTEMBER 28, 2024 05:42:46 GMT - RESTRICTED TO EDITORIAL USE  MANDATORY CREDIT « AFP PHOTO / UGC / ANONYMOUS » - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS  DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS [- NO ARCHIVE ]
انفجرت أجهزة الاتصال اللاسلكي "البيجر" الخاصة بأعضاء حزب الله في وقت واحد يوم 17 سبتمبر/أيلول في لبنان (الفرنسية)
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من تفجيرات لبنان المصدر: @AAAX99X تويتر
قتل 12 شخصا -بينهم طفلان- وأصيب المئات من عناصر حزب الله بسبب انفجار الأجهزة (مواقع التواصل الاجتماعي)
حمّلت جماعة حزب الله والحكومة اللبنانية إسرائيل المسؤولية عن انفجار مئات من أجهزة البيجر ولم تعلق إسرائيل (رويترز)
A person is carried on a stretcher outside American University of Beirut Medical Center (AUBMC) as people, including Hezbollah fighters and medics, were wounded and killed when the pagers they use to communicate exploded across Lebanon, according to a security source, in Beirut, Lebanon September 17, 2024. REUTERS/Mohamed Azakir
أعلنت دول عدة إرسال مساعدات طبية عقب حادث تفجير وتوجهت طائرة مساعدات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني باتجاه لبنان (رويترز)
A member of the Iraqi security forces processes emergency medical aid that will be shipped on a plane to Lebanon at a military airbase near Baghdad International Airport in Baghdad, Iraq, September 18, 2024. REUTERS/Mustafa Khasaf
وصول شحنة مساعدات طبية من العراق إلى مطار بيروت خصصتها للبنان عقب حادث التفجير (رويترز)
An injured man undergoes an operation, following pager detonations across Lebanon, at a hospital in Beirut, Lebanon September 18, 2024. REUTERS/Mohamed Azakir
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن 460 عملية جراحية أجريت حتى الآن معظمها في العيون والوجه (رويترز)
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بقايا جهاز لاسلكي انفجر نتيجة اختراقه من قبل الاحتلال في عدة مناطق بلبنان المصدر: @ShehabAgency - تويتر
جهاز البيجر من التقنيات القديمة نسبيا والتي لا يمكنها الاتصال بالإنترنت ولذلك يعتبر آمنا نوعا ما من الاختراقات السيبرانية (بقايا البيجر- مواقع التواصل الاجتماعي)
Relatives mourn Fatima Abdallah, a 10-year-old girl killed after hundreds of paging devices exploded in a deadly wave across Lebanon, during her funeral in the village of Saraain in the Bekaa valley on September 18, 2024. - Hundreds of pagers used by Hezbollah members exploded across Lebanon on September 17, killing at least nine people and wounding around 2,800 in blasts the Iran-backed militant group blamed on Israel. (Photo by AFP)
أقارب فاطمة عبد الله (10 سنوات) خلال جنازتها والتي قُتلت بعد انفجار أجهزة البيجر في سهل البقاع جنوب لبنان (الفرنسية)
Relatives mourn Fatima Abdallah, a 10-year-old girl killed after hundreds of paging devices exploded in a deadly wave across Lebanon, during her funeral in the village of Saraain in the Bekaa valley on September 18, 2024. - Hundreds of pagers used by Hezbollah members exploded across Lebanon on September 17, killing at least nine people and wounding around 2,800 in blasts the Iran-backed militant group blamed on Israel. (Photo by AFP)
فاطمة ليست الوحيدة التي شيعت اليوم في لبنان بل هناك 12 آخرون قتلوا بسبب التفجيرات التي لم تستثنِ أحدا (الفرنسية)