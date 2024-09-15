بالصور.. قلعة وعين سلمان غربي القدس

القدس المحتلة- تقع قلعة وعين سلمان شمالي قرية بيت دُقّو غربي القدس، وترتفعان حوالي 500 متر فوق سطح البحر، لتُطلا على الساحل الفلسطيني غربًا.

في الموقع شواهد أثرية ترجع إلى عصور قديمة في دلالة على قدم الوجود البشري في المكان.

وتتكون القلعة من عدة غرف وقاعات، ويغلب عليها البناء الحجري المقوّس، واستخدمت كبرج محصن لغرض المراقبة والحماية.

تقول مصادر تاريخية إن بناء القلعة بالشكل الحالي يعود لفترة الاحتلال الصليبي لبيت المقدس، فوق آثار تعود للعهد البيزنطي، ثم جددت في العهد العثماني.