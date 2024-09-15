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بالصور.. قلعة وعين سلمان غربي القدس

بيت دُقّو .. قرية مقدسية تشتهر بالزراعة
تقع قلعة سلمان على بعد أمتار قليلة إلى الغرب من نبع عين سلمان وتتكون من عدة غرف (الجزيرة)
الجزيرة نت- خاص
15/9/2024

القدس المحتلة- تقع قلعة وعين سلمان شمالي قرية بيت دُقّو غربي القدس، وترتفعان حوالي 500 متر فوق سطح البحر، لتُطلا على الساحل الفلسطيني غربًا.

في الموقع شواهد أثرية ترجع إلى عصور قديمة في دلالة على قدم الوجود البشري في المكان.

وتتكون القلعة من عدة غرف وقاعات، ويغلب عليها البناء الحجري المقوّس، واستخدمت كبرج محصن لغرض المراقبة والحماية.

تقول مصادر تاريخية إن بناء القلعة بالشكل الحالي يعود لفترة الاحتلال الصليبي لبيت المقدس، فوق آثار تعود للعهد البيزنطي، ثم جددت في العهد العثماني.

فلسطين - بيت دقو - (شمال غرب القدس )- 31.08.2024- محمد السنجلاوي / مشهد لغره داخل القلعه وبناء القلعة يرجع في شكله الحالي الى العصور الوسطى للفترة الصليبية بالتحديد
مشهد لغرفة داخل قلعة سلمان وبناء القلعة يرجع في شكله الحالي إلى الفترة الصليبية (الجزيرة)
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فلسطين - بيت دقو - (شمال غرب القدس )- 31.08.2024- محمد السنجلاوي / القلعه من الداخل -يذكر في المراجع التاريخية الى انه تم بناء القلعة على بقايا رومانية بيزنطية ، وتم اعادة استخدامها في الفترة العثمانية.
تذكر مراجع تاريخية أن بناء القلعة تم على بقايا بناء بيزنطي وأعيد استخدامها في الفترة العثمانية (الجزيرة)
/ استراحة في الساحة الخارجية من امام قلعه سلمان والتي يحط بها الرحالة لنيل قسط من الراحة واستعادة النشاط لمتابعه مسيرهم نحوى الوجهة المرادة.
استراحة في الساحة الخارجية من أمام قلعة سلمان والتي كان يحط بها الرحالة (الجزيرة)
فلسطين - بيت دقو - (شمال غرب القدس )- 31.08.2024- محمد السنجلاوي /تقع القلعة على بعد أمتار قليلة إلى الغرب من نبع عين سلمان ، وتتكون من عدة غرف وقاعات تعلوها عقود متقاطعة واخرى برميلية ويوجد في القلعة بقايا برج محصن لغرض المراقبة والحماية لتأمين الطريق والقلعة
تحظى بلدة بيت دُقّو بتاريخ عريق وبها آثار من مختلف العصور (الجزيرة)
فلسطين - بيت دقو - (شمال غرب القدس )- 31.08.2024- محمد السنجلاوي / القلعه من الداخل -يذكر في المراجع التاريخية الى انه تم بناء القلعة على بقايا رومانية بيزنطية ، وتم اعادة استخدامها في الفترة العثمانية.
تجويف صخري مرمم تم تبليط جوانبه من أجل احتواء كمية لا بأس بها من مياه العين (الجزيرة)
فلسطين - بيت دقو - (شمال غرب القدس )- 31.08.2024- محمد السنجلاوي /لوحة ارشادية موجودة في وسط البلد للدلالة على اهمية المعلم الاثرية
مشهد للمياه المتدفقه من عين سلمان وترتفع حوالي 500متر فوق سطح البحر (الجزيرة)
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محمد السنجلاوي /تقع القلعة على بعد أمتار قليلة إلى الغرب من نبع عين سلمان ، وتتكون من عدة غرف وقاعات تعلوها عقود متقاطعة واخرى برميلية ويوجد في القلعة بقايا برج محصن لغرض المراقبة والحماية لتأمين الطريق والقلعة
لوحة إرشادية وسط بلدة بيت دقو تؤشر للعين والقلعة (الجزيرة)
بيت دُقّو .. قرية مقدسية تشتهر بالزراعة
تتمتع بيت دقو بوجود كثير من المعالم التاريخية (الجزيرة)