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بالصور|فلسطين

غزة.. معاناة تلاحق النازحين أينما ولّوا وجوههم

Palestinians inspect the damage at the site of Israeli strikes on a makeshift displacement camp in Mawasi Khan Yunis in the Gaza Strip on September 10, 2024, amid the ongoing war between Israel and Palestinian militant group Hamas. - Gaza's civil defence agency said that an Israeli strike on a humanitarian zone in the south of the Palestinian territory killed 40 people and wounded 60 others, with the Israeli army saying it had targeted a Hamas command centre in the area. (Photo by Bashar TALEB / AFP)
في اليوم 340 للحرب خان يونس تحتل المرتبة الأولى بحصيلة شهداء اليوم الواحد والتي تجاوزت 40 شهيدا (الفرنسية)
10/9/2024

في اليوم 340 للحرب على غزة، تعود منطقة المواصي في خان يونس لتحتل المرتبة الأولى بحصيلة شهداء اليوم الواحد، التي تجاوزت 40 شهيدا، بعد قصف جيش الاحتلال خياما للنازحين، حيث وقعت واحدة من أبشع المجازر منذ بداية الحرب.

ومع تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، عقب معركة "طوفان الأقصى" حوّل الاحتلال المنطقة الواقعة على الشريط الساحلي الفلسطيني للبحر الأبيض المتوسط والتي كانت مقصدا للسياح الفلسطينيين إلى بؤرة للنزوح، حيث بدؤوا بالتدفق إليها، ولكنهم لم يجدوا عند وصولهم مأوى أو مساعدات إنسانية، إذ لا تعتبر المواصي مؤهلة لاستقبال نازحين.

واضطر القادمون إلى المنطقة للتكدس بمناطق قاحلة في العراء، وفي ظروف تفتقر الشروط الأساسية للحياة البشرية، حيث لا تتوفر مياه أو كهرباء أو دورات مياه، فضلا عن مساعدات إنسانية لا تكفي الأعداد المتزايدة من النازحين.

epa11595775 Palestinians search for missing people under the rubble following Israeli airstrikes on a designated humanitarian zone of Al-Mawasi, west of Khan Younis, southern Gaza Strip, 10 September 2024. According to Gazas civil emergency service, at least forty people were killed and more than 60 injured, with many still trapped under the rubble, following the Israeli army's airstrikes early on 10 September. The Israeli army said it targeted a Hamas command center in the Al-Mawasi area. EPA-EFE/HAITHAM IMAD
غارات إسرائيلية تدفن مخيما يؤوي نازحين في منطقة المواصي بخان يونس وهناك عائلات كاملة اختفت تحت الرمال جراء القصف (رويترز)
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Palestinian boys stand near a buried damaged vehicle at the site following Israeli strikes on a tent camp sheltering displaced people, amid the Israel-Hamas conflict, at the Al-Mawasi area in Khan Younis, in the southern Gaza Strip, September 10, 2024. REUTERS/Mohammed Salem TPX IMAGES OF THE DAY
البحث جارٍ عن مفقودين كانوا آمنين هنا وباتوا في عداد المفقودين (رويترز)
Palestinians inspect the site following Israeli strikes on a tent camp sheltering displaced people, amid the Israel-Hamas conflict, at the Al-Mawasi area in Khan Younis, in the southern Gaza Strip, September 10, 2024. REUTERS/Mohammed Salem
هذا كل ما تبقى لدي.. اضطر بعضنا إلى الفرار للنجاة بأرواحهم ما يصل إلى 10 مرات (رويترز)
Palestinian women sit at the site following Israeli strikes on a tent camp sheltering displaced people, amid the Israel-Hamas conflict, at the Al-Mawasi area in Khan Younis, in the southern Gaza Strip, September 10, 2024. REUTERS/Mohammed Salem
لا حرمة هنا لكبير أو صغير رجل أو امرأة فالجميع ضحايا الاحتلال (رويترز)
A Palestinian woman goes through belongings next to children at the site following Israeli strikes on a tent camp sheltering displaced people, amid the Israel-Hamas conflict, at the Al-Mawasi area in Khan Younis, in the southern Gaza Strip, September 10, 2024. REUTERS/Mohammed Salem
كيف أحمي أطفالي من غدر احتلال لا تؤمن بوائقه بعد مجزرة جديدة استهدف بها خيام نازحين في المنطقة التي صنّفها آمنة؟ (رويترز)
A Palestinian boy looks on at the site following Israeli strikes on a tent camp sheltering displaced people, amid the Israel-Hamas conflict, at the Al-Mawasi area in Khan Younis, in the southern Gaza Strip, September 10, 2024. REUTERS/Mohammed Salem TPX IMAGES OF THE DAY
هل الخيام تحتاج كل هذه المتفجرات للقضاء عليها؟ فقد استخدم طيران الاحتلال صواريخ ارتجاجية ثقيلة (رويترز)
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Palestinians inspect the damage at the site of Israeli strikes on a makeshift displacement camp in Mawasi Khan Yunis in the Gaza Strip on September 10, 2024, amid the ongoing war between Israel and Palestinian militant group Hamas. - Gaza's civil defence agency said that an Israeli strike on a humanitarian zone in the south of the Palestinian territory killed 40 people and wounded 60 others, with the Israeli army saying it had targeted a Hamas command centre in the area. (Photo by Bashar TALEB / AFP)
الغارات تسببت في حُفر يصل عمقها إلى 9 أمتار (الفرنسية)
A Palestinian woman reacts at the site following Israeli strikes on a tent camp sheltering displaced people, amid the Israel-Hamas conflict, at the Al-Mawasi area in Khan Younis, in the southern Gaza Strip, September 10, 2024. REUTERS/Mohammed Salem TPX IMAGES OF THE DAY
مَن المستهدف؟! فالاحتلال وجّه ضرباته لخيام النازحين في منطقة المواصي المعلنة منطقة إنسانية قرب خان يونس (رويترز)
A Palestinian woman looks on at the site following Israeli strikes on a tent camp sheltering displaced people, amid the Israel-Hamas conflict, at the Al-Mawasi area in Khan Younis, in the southern Gaza Strip, September 10, 2024. REUTERS/Mohammed Salem
إن غدا لناظره قريب (رويترز)