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ثقافة|فلسطين

شاهد.. موقع دير القديس هيلاريون في غزة على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر

GAZA CITY, GAZA - AUGUST 08: A view of an exhibition of archeology and historical artifacts at the St. Hilarion Monastery, said to be built in 329 AD, in the Nuseirat Refugee Camp in Gaza City, Gaza on August 08, 2024. St. Hilarion Monastery, considered the oldest historical monument in the Gaza Strip, has been included on the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) List of World Heritage in Danger. ( Hani Alshaer - Anadolu Agency )
دير القديس هيلاريون تم بناؤه في فلسطين خلال العصر البيزنطي ويعود تاريخ إنشائه إلى عام 329م (الأناضول)
8/8/2024-|آخر تحديث: 8/8/202402:05 م (بتوقيت مكة المكرمة)

بينما دخلت حرب إسرائيل على غزة شهرها العاشر، أُدرج دير القديس هيلاريون "تل أم عامر" -الذي يعد أقدم المعالم التاريخية في قطاع غزة والواقع في مخيم النصيرات للاجئين- على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للتراث العالمي المعرض للخطر.

ودير سانت هيلاريون البيزنطي -الذي يمتد على مساحة هكتارين (20 ألف متر مربع) في تل أم عامر جنوب قطاع غزة- بني عام 329م، وجاء إدراجه -قبل أيام- على لائحة اليونسكو للمواقع المهددة بالخطر التي تحتاج إلى حماية خلال اجتماع خاص باتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح والاحتلال (اتفاقية لاهاي لعام 1954) التي تتعامل مع حماية التراث الثقافي والآثار من التلف والدمار، وجميع أشكال الاختلاس.

وعام 1993، اكتشف الموقع المفتوح للجمهور منذ بضع سنوات، وأخذ اسمه من راهب ناسك عاش خلال القرن الرابع الميلادي في غزة. ويتضمن الدير ردهة وحمامات إضافة إلى 4 كنائس متراكبة، وعمدت سلطات الاحتلال -التي كانت تسيطر على قطاع غزة قبل عام 2005- إلى نهب وسرقة القطع الأثرية من الموقع، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ويضم الموقع أنقاض كنيستين ومكانا للدفن وقاعات للعمّاد والطعام، ومرافق صحية وصهاريج مياه، إضافة إلى الأرضيات المصنوعة من الحجر الكلسي والفسيفساء الملونة والمزينة بالرسوم والنقوش المختلفة والبلاط الرخامي، وكذلك حمامات بخارية كبيرة ونافورة، إضافة إلى الديماس (غرفة تحت الأرض) والمصلى وغرف الرهبان والساقية.

آثار غزة في أتون الحرب

وتعرضت مساجد وكنائس ومبان تاريخية ومؤسسات تعليمية وثقافية ومواقع تراثية لأضرار بالغة خلال الحرب الإسرائيلية الحالية على غزة.

ويرى مراقبون أن إسرائيل تسعى بهذا الاستهداف إلى "كي الوعي الثقافي" للشعب الفلسطيني، وقطع الصلة بينه وبين تراثه وتاريخه.

وتطرق الناطق الرسمي باسم بلدية غزة حسني مهنا -في حديث سابق للجزيرة نت- إلى أهم المواقع التي استهدفتها آلة الحرب الإسرائيلية. وقال إن "إسرائيل تتعمد استهداف المعالم التاريخية والرموز الخاصة بالشعب الفلسطيني بغرض استكمال مسلسل جرائمها ضد الأطفال والمدنيين والمرافق المدنية".

وتتمتع فلسطين بعضوية كاملة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (اليونسكو) منذ عام 2011.

وجاءت اتفاقية لاهاي لعام 1954 في رد فعل على الدمار الذي سببته الحرب العالمية الثانية لمواقع التراث الإنساني، إذ دمر طرفا الحرب عدة كنوز ثقافية.

وعبرت الاتفاقية عن رغبة المجتمع الدولي في تجنيب التراث الثقافي العالمي ويلات الحرب، والاعتراف بأن فقدان هذا التراث يمثل خسارة للبلد المستهدف وكذلك الإنسانية.

أطلال تاريخية في دير القديس هيلاريون (الأناضول)

 

دير القديس هيلاريون يضم أنقاض كنيستين ومكانا للدفن وقاعات للعمّاد والطعام، ومرافق صحية وصهاريج مياه (الأناضول)

 

دير القديس هيلاريون أدرجته اليونسكو على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر (الأناضول)

 

لوحة تعريفية بنظام تسخين الحمام في موقع دير القديس هيلاريون "تل أم عامر الأثري" (الأناضول)

 

 

صورة من أعلى لجانب من أطلال دير القديس هيلاريون (الأناضول)

 

 

عالمة آثار تعمل في دير القديس هيلاريون في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة (غيتي)

 

سكان غزة اعتادوا زيارة دير القديس هيلاريون أقدم معلم تاريخي في غزة (الأناضول)

 

موقع دير القديس هيلاريون يضم آثارا وتحفا تاريخية (الأناضول)

 

موقع تل أم عامر ودير القديس هيلاريون (الأناضول )

 

أطفال من الزوار ينظرون لأطلال دير القديس هيلاريون (الأناضول)
GAZA CITY, GAZA - AUGUST 08: People visit the exhibition of archeology and historical artifacts at the St. Hilarion Monastery, said to be built in 329 AD, in the Nuseirat Refugee Camp in Gaza City, Gaza on August 08, 2024. St. Hilarion Monastery, considered the oldest historical monument in the Gaza Strip, has been included on the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) List of World Heritage in Danger. ( Hani Alshaer - Anadolu Agency )
موقع تل أم عامر ودير القديس هيلاريون (الأناضول )
GAZA, PALESTINE - 2023/03/07: Female archaeologists work at Saint Hilarion monastery in Al-Zawayda town central Gaza strip. Female archaeologists specializing in archaeological excavations dig out the ruins at Saint Hilarion also known as "tell um Amer. Saint Hilarion is considered the first and the oldest monastery built in Palestine during the byzantine period dating back to 329 AD. It was the first silo erected by St. Hilarion to mortify far from the bustle of life in Gaza city. (Photo by Ahmed Zakot/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
عالمات آثار متخصصات في الحفريات الأثرية يحفرن أنقاض دير القديس هيلاريون المعروف أيضًا باسم "تل أم عامر" (غيتي)
GAZA CITY, GAZA - AUGUST 08: People visit the exhibition of archeology and historical artifacts at the St. Hilarion Monastery, said to be built in 329 AD, in the Nuseirat Refugee Camp in Gaza City, Gaza on August 08, 2024. St. Hilarion Monastery, considered the oldest historical monument in the Gaza Strip, has been included on the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) List of World Heritage in Danger. ( Hani Alshaer - Anadolu Agency )
طفل غزي يدخل من بوابة قديمة من أطلال دير القديس هيلاريون (الأناضول)
GAZA CITY, GAZA - AUGUST 08: People visit the exhibition of archeology and historical artifacts at the St. Hilarion Monastery, said to be built in 329 AD, in the Nuseirat Refugee Camp in Gaza City, Gaza on August 08, 2024. St. Hilarion Monastery, considered the oldest historical monument in the Gaza Strip, has been included on the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) List of World Heritage in Danger. ( Hani Alshaer - Anadolu Agency )
دير القديس هيلاريون أدرجته اليونسكو على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر (الأناضول)