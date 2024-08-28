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بالصور|فلسطين

الضفة الغربية "برميل البارود"

Israeli soldiers operate during a raid in the Nur Shams camp for Palestinian refugees near the city of Tulkarem in the Israeli-occupied West Bank on August 28, 2024. - At least 10 Palestinians were killed in Israeli raids and strikes in several towns in the north of the occupied West Bank, a spokesman for the Red Crescent said on August 28. The operation comes two days after Israel said it carried out an air strike on the West Bank that the Palestinian Authority reported killed five people. (Photo by JAAFAR ASHTIYEH / AFP)
عملية اقتحام في مخيم نور شمس للاجئين بالقرب من مدينة طولكرم في الضفة الغربية (الفرنسية)
28/8/2024-|آخر تحديث: 28/8/202411:03 م (بتوقيت مكة المكرمة)

خوف إسرائيل من انفجار الأوضاع في الضفة الغربية وشعور مسؤوليها  أن الدولة تجلس على برميل بارود في الضفة، ووصفهم دخول وزير الأمن القومي بن غفير إليها كالداخل محطة وقود حاملا ولاعة، لم يأت من فراغ، وذلك لوجود معقل المقاومة داخل مخيمات اللاجئين فيها منذ "الانتفاضة الأولى" أو "انتفاضة أطفال الحجارة" عام 1987.

وسط شرقي فلسطين، أرض لم تستول عليه إسرائيل في النكبة عام 1948، لكن خلال حرب عام 1967 التي تُسمى بـ"النكسة"، احتلت إسرائيل الضفة الغربية، وإلى يومنا هذا لا يتوقف الاحتلال عن عملياته العسكرية فيها ولاتزال المقاومة الفلسطينية له بالمرصاد.

فمنذ ساعات الفجر الأولى اليوم الأربعاء بدأت إسرائيل بعملية عسكرية واسعة في جنين وطولكرم وطوباس شمال الضفة الغربية المحتلة، وفصائل المقاومة الفلسطينية تتصدى للاقتحامات وتنفذ عمليات نوعية.

العملية التي بدأها الجيش الإسرائيلي اليوم وصفها إعلامه الرسمي بالعملية الأوسع منذ عملية "السور الواقي" في عام 2002، وأنها تتم بمشاركة سلاح الجو وقوات كبيرة.

epa11568385 A Palestinian woman with a child waits to be identified by the Israeli army outside her vehicle during a military operation in the West Bank city of Jenin, 28 August 2024. According to the Palestinian Health Ministry, at least nine Palestinians were killed after Israeli operations in the northern West Bank cities of Tulkarem, Jenin and Tubas. The Israeli army said they were conducting a large-scale counterterrorism operation in several areas including Jenin and Tulkarem. EPA-EFE/ALAA BADARNEH
أوقفها جيش الاحتلال للتعرف ما إذا كانت من الحي وهي صاحبة الأرض (الأوربية)
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Israeli soldiers operate during a raid in the Nur Shams camp for Palestinian refugees near the city of Tulkarem in the Israeli-occupied West Bank on August 28, 2024. - At least 10 Palestinians were killed in Israeli raids and strikes in several towns in the north of the occupied West Bank, a spokesman for the Red Crescent said on August 28. The operation comes two days after Israel said it carried out an air strike on the West Bank that the Palestinian Authority reported killed five people. (Photo by JAAFAR ASHTIYEH / AFP)
يحتمون بآلياتهم العسكرية خوفا من نيران المقاومة (الفرنسية)
Israeli soldiers operate during a raid in the Nur Shams camp for Palestinian refugees near the city of Tulkarem in the Israeli-occupied West Bank on August 28, 2024. - At least 10 Palestinians were killed in Israeli raids and strikes in several towns in the north of the occupied West Bank, a spokesman for the Red Crescent said on August 28. The operation comes two days after Israel said it carried out an air strike on the West Bank that the Palestinian Authority reported killed five people. (Photo by JAAFAR ASHTIYEH / AFP)
مداهمات تحت الرصاص (الفرنسية)
Israeli soldiers walk down a street during a raid in the al-Faraa camp for Palestinian refugees near Tubas city in the occupied West Bank on August 28, 2024. - At least 10 Palestinians were killed in Israeli raids and strikes in several towns in the north of the occupied West Bank, a spokesman for the Red Crescent said on August 28. The operation comes two days after Israel said it carried out an air strike on the West Bank that the Palestinian Authority reported killed five people. (Photo by RONALDO SCHEMIDT / AFP)
يصوبون البنادق في كل اتجاه (الفرنسية)
Israeli soldiers drive down a street during a raid in the al-Faraa camp for Palestinian refugees near Tubas city in the occupied West Bank on August 28, 2024. - At least 10 Palestinians were killed in Israeli raids and strikes in several towns in the north of the occupied West Bank, a spokesman for the Red Crescent said on August 28. The operation comes two days after Israel said it carried out an air strike on the West Bank that the Palestinian Authority reported killed five people. (Photo by RONALDO SCHEMIDT / AFP)
آليات عسكرية إسرائيلية تجرف الأرض التي تخاف البارود المدفون فيها (الفرنسية)
Israeli military armoured vehicles including a bulldozer block a road during a raid in the al-Faraa camp for Palestinian refugees near Tubas city in the occupied West Bank on August 28, 2024. - The Israeli army targeted four cities as it launched a major operation in the occupied West Bank on August 28, with the Palestinian Red Crescent reporting at least 10 dead. (Photo by RONALDO SCHEMIDT / AFP)
مداهمات لا تستثني في طريقها بشر ولا حجر (الفرنسية)
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Israeli soldiers operate during a raid in the Nur Shams camp for Palestinian refugees near the city of Tulkarem in the Israeli-occupied West Bank on August 28, 2024. - At least 10 Palestinians were killed in Israeli raids and strikes in several towns in the north of the occupied West Bank, a spokesman for the Red Crescent said on August 28. The operation comes two days after Israel said it carried out an air strike on the West Bank that the Palestinian Authority reported killed five people. (Photo by JAAFAR ASHTIYEH / AFP)
يدمرون كل ما يمرون به (الفرنسية)
Israeli soldiers operate during a raid in the Nur Shams camp for Palestinian refugees near the city of Tulkarem in the Israeli-occupied West Bank on August 28, 2024. - At least 10 Palestinians were killed in Israeli raids and strikes in several towns in the north of the occupied West Bank, a spokesman for the Red Crescent said on August 28. The operation comes two days after Israel said it carried out an air strike on the West Bank that the Palestinian Authority reported killed five people. (Photo by JAAFAR ASHTIYEH / AFP)
يكسرون أبواب المنازل لاقتحام حرمتها وأمان ساكنيها (الفرنسية)
دخلوا المخيمات فأوقعوا من سكانها شهداء وجرحى (الفرنسية)
يلقون نظرة الوداع على شهدائهم الذين استهدفهم جيش الاحتلال أثناء اقتحامه (الفرنسية)
epa11568345 Israeli army vehicles are parked outside a hospital during a military operation in the West Bank city of Jenin, 28 August 2024. According to the Palestinian Health Ministry, at least nine Palestinians were killed after Israeli operations in the northern West Bank cities of Tulkarem, Jenin and Tubas. The Israeli army said they were conducting a large-scale counterterrorism operation in several areas including Jenin and Tulkarem. EPA-EFE/ALAA BADARNEH
من هنا دخلوا ومن هنا سيخرجون مخلفين شهداء وجرحى خراب ودمار مرة تلو الأخرى ولكن هل من جدوى؟! (الفرنسية)