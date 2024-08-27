غزة- أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامره صباح الاثنين بـ"إخلاء" المربع السكني الذي يقع فيه مستشفى "شهداء الأقصى" بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وهو ما أثار خوف آلاف المرضى والنازحين المقيمين بداخله، الذين قرر أغلبهم مغادرته على نحو سريع.

وفي حين آثر معظم الكادر الطبي العامل في المستشفى البقاء وتقديم الخدمة للمنطقة التي تشهد نزوح مئات آلاف الفلسطينيين من أنحاء القطاع، انعكست أجواء التوتر التي يعيشها المستشفى على الحركة داخله، حيث اختفى الباعة المتجوّلون الذين كانوا يجوبون ساحاته لبيع المشروبات الساخنة والمأكولات للنازحين المقيمين والزوار. وعلى غير العادة، قلّت أعداد المراجعين داخل قسم الاستقبال والطوارئ، إلا من عدد قليل من المرضى والجرحى.

ويُعد مستشفى "شهداء الأقصى" المشفى الوحيد في المحافظات الوسطى لقطاع غزة، ولا بديل له، ويقدم الخدمة حاليا لأكثر من مليون شخص، معظمهم من النازحين والجرحى جراء القصف الإسرائيلي.