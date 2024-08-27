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بالصور|فلسطين

مستشفى شهداء الأقصى يواجه التهديدات الإسرائيلية

مستشفى شهداء الأقصى
مدخل مستشفى شهداء الأقصى الذي كان يعج بآلاف المراجعين والعائلات النازحة (الجزيرة)
ياسر البنا
27/8/2024

غزة- أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامره صباح الاثنين بـ"إخلاء" المربع السكني الذي يقع فيه مستشفى "شهداء الأقصى" بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وهو ما أثار خوف آلاف المرضى والنازحين المقيمين بداخله، الذين قرر أغلبهم مغادرته على نحو سريع.

وفي حين آثر معظم الكادر الطبي العامل في المستشفى البقاء وتقديم الخدمة للمنطقة التي تشهد نزوح مئات آلاف الفلسطينيين من أنحاء القطاع، انعكست أجواء التوتر التي يعيشها المستشفى على الحركة داخله، حيث اختفى الباعة المتجوّلون الذين كانوا يجوبون ساحاته لبيع المشروبات الساخنة والمأكولات للنازحين المقيمين والزوار. وعلى غير العادة، قلّت أعداد المراجعين داخل قسم الاستقبال والطوارئ، إلا من عدد قليل من المرضى والجرحى.

ويُعد مستشفى "شهداء الأقصى" المشفى الوحيد في المحافظات الوسطى لقطاع غزة، ولا بديل له، ويقدم الخدمة حاليا لأكثر من مليون شخص، معظمهم من النازحين والجرحى جراء القصف الإسرائيلي.

فلسطينيون يخلون جراحهم من المستشفى خوفا من اجتياح الاحتلال4
فلسطينيون يجلون جرحاهم من مستشفى شهداء الأقصى خوفا من اجتياح الاحتلال (الجزيرة)
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فلسطينيون يخلون جراحهم من المستشفى خوفا من اجتياح الاحتلال4
جريح آخر يتم إجلاؤه من المستشفى خوفا من اجتياح الاحتلال (الجزيرة)
فلسطينيون يخلون جراحهم من المستشفى خوفا من اجتياح الاحتلال4
يقدم مستشفى شهداء الأقصى الخدمة لآلاف الجرحى ومئات آلاف النازحين والمقيمين (الجزيرة)
فلسطينيون يخلون جراحهم من المستشفى خوفا من اجتياح الاحتلال4
إحدى غرف العناية المركزة وقد خلت من المرضى بعد التهديدات الإسرائيلية (الجزيرة)
مستشفى شهداء الأقصى
محاولات لإجلاء جرحى ومرضى من داخل مستشفى شهداء الأقصى (الجزيرة)
مستشفى شهداء الأقصى
مستشفى شهداء الأقصى كان يعجّ بآلاف المرضى والنازحين قبل التهديدات الإسرائيلية (الجزيرة)
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مستشفى شهداء الأقصى
الطاقم الطبي بمستشفى شهداء الأقصى قرر البقاء رغم التهديدات الإسرائيلية (الجزيرة)
مستشفى شهداء الأقصى
تقديم العلاج مستمر لأعداد قليلة من الجرحى والمرضى الذين قرروا البقاء بمستشفى شهداء الأقصى (الجزيرة)
مستشفى شهداء الأقصى
بعض المرضى والجرحى لم يجدوا وجهة أخرى للنزوح فقرروا البقاء في مستشفى شهداء الأقصى رغم التهديدات (الجزيرة)
مستشفى شهداء الأقصى
قلة من المراجعين يصلون إلى قسم الطوارئ بمستشفى شهداء الأقصى بعد إنذار الاحتلال بإخلاء محيطه (الجزيرة)