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بالصور|فلسطين

طولكرم.. طور لا يهزه ريح

A man holds the Palestinian flag next to Israeli military vehicles during raid in Tulkarm, in the Israeli-occupied West Bank, August 22, 2024. REUTERS/Raneen Sawafta
هنا طولكرم هنا ولدت وهنا أحيا وهنا أموت (رويترز)
22/8/2024

اندلعت اليوم الخميس اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم بالضفة الغربية، أدت إلى استشهاد 3 شبان فلسطينيين بقصف إسرائيلي على المخيم، وإصابة جندي إسرائيلي عقب اقتحام طولكرم، كما شنت قوات الاحتلال حملات اقتحامات واعتقالات بمختلف مدن الضفة.

من جانبها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى-طولكرم أن مقاتليها استهدفوا بالرصاص والعبوات الناسفة قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم.

وبدورها، قالت كتيبة طولكرم التابعة لكتائب القسام إنها فجرت سلسلة من العبوات الناسفة في آليات إسرائيلية بمحيط مخيم طولكرم.

المدينة التي يعود تاريخها إلى آلاف السنين تبقى راسخة أمام الاحتلال كآثارها رغم المستوطنات الملتفة حولها كسوار يخنق المدينة وسكانها.

وسبب تسميتها طولكرم يعود إلى مقطعين هما "طور كرم" (الطور تعني الجبل، والكرم تعني بستان أو كرم العنب)، وعليه فإنه يصبح معنى المدينة "جبل الكرم"، فهي تقع على جبل واضح القمة تحيط به السهول الواسعة.

A man holds the Palestinian flag next to Israeli military vehicles during a raid in Tulkarm, in the Israeli-occupied West Bank, August 22, 2024. REUTERS/Raneen Sawafta TPX IMAGES OF THE DAY
أنا فلسطيني لا أهاب الموت الذي تخاف بل أفتخر به (رويترز)
An Israeli military vehicle is seen next to a bulldozer during a raid in Tulkarm, in the Israeli-occupied West Bank, August 22, 2024. REUTERS/Raneen Sawafta
إلى أين؟ أتريد شق الطريق وجرفه بالقوة التي تزعم؟! (رويترز)
TULKARM, WEST BANK - AUGUST 22: Military vehicles of Israeli army are seen on the streets as they raid Tulkarm Camp in West Bank on August 22, 2024. (Photo by Issam Rimawi/Anadolu via Getty Images)
ألا تعلم أنه طور لا يهزه ريح؟! (الأناضول)
Journalists film before Israeli army armoured vehicles deployed at the entrance of the Tulkarm camp for Palestinian refugees, during an ongoing Israeli raid in Tulkarm in the occupied West Bank on August 22, 2024. (Photo by Zain JAAFAR / AFP)
هذه أرض هويتها ضاربة في التاريخ لا يمكنك محوها (الفرنسية)
TULKARM, WEST BANK - AUGUST 3: Streets with destructed buildings are seen after Israeli attacks in Tulkarm, West Bank on August 03, 2024. Israeli army construction equipment dug up roads in the camp, damaging infrastructure and Palestinian property. (Photo by Nedal Eshtayah/Anadolu via Getty Images)
مهما عبثت هنا فهذه المدينة آثارها تتحدث عنها منذ آلاف السنين (غيتي)
An Israeli soldier looks out from a military vehicle next to an ambulance during raid in Tulkarm camp, in the Israeli-occupied West Bank, August 22, 2024. REUTERS/Raneen Sawafta
نخسر عند كل مواجهة أغلى ما نملك دفاعا عنها (رويترز)
SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB Bodies of Palestinians killed by an Israeli strike on a house are seen at a hospital in Tulkarm, in the Israeli-occupied West Bank, August 22, 2024. REUTERS/Raneen Sawafta
سقينا بدمائهم كروم العنب لتبقى طولكرم (رويترز)
TULKARM, WEST BANK - AUGUST 3: Streets with destructed buildings are seen after Israeli attacks in Tulkarm, West Bank on August 03, 2024. Israeli army construction equipment dug up roads in the camp, damaging infrastructure and Palestinian property. (Photo by Nedal Eshtayah/Anadolu via Getty Images)
لا نبكي المنازل ولكن نبكي العمر الذي قضيناه فيها (الأناضول)
TULKARM, WEST BANK - AUGUST 22: A bullet mark is seen after Israeli forces raided a house at Iktaba area in Tulkarm, West Bank on August 22, 2024. (Photo by Issam Rimawi/Anadolu via Getty Images)
ونبكي اقتحام حرمتها (الأناضول)
TULKARM, WEST BANK - AUGUST 22: A Palestinian man inspects a vehicle destroyed as a result of Israeli forces' raid on a house at Iktaba area in Tulkarm, West Bank on August 22, 2024. (Photo by Issam Rimawi/Anadolu via Getty Images)
لا خسارة أمام الأرض والوطن (الأناضول)
TULKARM, WEST BANK - AUGUST 22: A Palestinian family is seen through the door of a house damaged as a result of Israeli forces' raid on a house at Iktaba area in Tulkarm, West Bank on August 22, 2024. (Photo by Issam Rimawi/Anadolu via Getty Images)
أفلا تنظرون؟! هل لي بإجابة عن أي قوة تتحدثون؟ (الأناضول)