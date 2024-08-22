طولكرم.. طور لا يهزه ريح

اندلعت اليوم الخميس اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم بالضفة الغربية، أدت إلى استشهاد 3 شبان فلسطينيين بقصف إسرائيلي على المخيم، وإصابة جندي إسرائيلي عقب اقتحام طولكرم، كما شنت قوات الاحتلال حملات اقتحامات واعتقالات بمختلف مدن الضفة.

من جانبها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى-طولكرم أن مقاتليها استهدفوا بالرصاص والعبوات الناسفة قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم.

وبدورها، قالت كتيبة طولكرم التابعة لكتائب القسام إنها فجرت سلسلة من العبوات الناسفة في آليات إسرائيلية بمحيط مخيم طولكرم.

المدينة التي يعود تاريخها إلى آلاف السنين تبقى راسخة أمام الاحتلال كآثارها رغم المستوطنات الملتفة حولها كسوار يخنق المدينة وسكانها.

وسبب تسميتها طولكرم يعود إلى مقطعين هما "طور كرم" (الطور تعني الجبل، والكرم تعني بستان أو كرم العنب)، وعليه فإنه يصبح معنى المدينة "جبل الكرم"، فهي تقع على جبل واضح القمة تحيط به السهول الواسعة.