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بالصور.. الاستيطان يتغلغل في الأحياء المقدسية

ألبوم صور- بؤر استيطانية-تغلغل الاستيطان في الأحياء الققدسية
بؤرة استيطانية مكونة من عدة طبقات في حي سلوان في وقت يُمنع فيه الفلسطينيون من ترميم بيوتهم (الجزيرة)
الجزيرة نت- خاص
21/8/2024

يستخدم الاحتلال الإسرائيلي الاستيطان كأداة أساسية لتهويد مدينة القدس وتغيير هويتها العربية والإسلامية، ومحاولة تغيير الميزان الديمغرافي فيها لصالحه.

وضمن سياسته الهادفة إلى تهجير السكان الفلسطينيين، يغزو الأحياء المقدسية بالبؤر الاستيطانية ويوفر لها كل سبل العيش، ويحرم الفلسطينيين من أبسط الخدمات.

ووفق خبير الأراضي والاستيطان خليل التفكجي، فإن الاحتلال يستهدف أحياء القدس ضمن مشروع أمني شامل يطلق عليه "التطويق والاختراق والتشتيت"، بمعنى تطويق الأحياء المقدسية، واختراقها بزرع بؤر استيطانية، وبالتالي تشتيت التكلتلات السكانية المقدسية.

وفيما يلي جولة مصورة لعدد من البؤر الاستيطانية داخل أحياء القدس:

ألبوم صور- بؤر استيطانية-تغلغل الاستيطان في الأحياء الققدسية
بؤرة استيطانية من عدة طبقات في قمة جبل الزيتون (الجزيرة)
ألبوم صور- بؤر استيطانية-تغلغل الاستيطان في الأحياء الققدسية
بؤرة من عدة مساكن في حي واد الجوز (الجزيرة)
ألبوم صور- بؤر استيطانية-تغلغل الاستيطان في الأحياء الققدسية
بؤرة استيطانية في حي راس العامود (الجزيرة)
ألبوم صور- بؤر استيطانية-تغلغل الاستيطان في الأحياء الققدسية
بؤرة في حي راس العامود (الجزيرة)
ألبوم صور- بؤر استيطانية-تغلغل الاستيطان في الأحياء الققدسية
بؤرة في بناء قديم محتل بحي بطن الهوى في سلوان (الجزيرة)
ألبوم صور- بؤر استيطانية-تغلغل الاستيطان في الأحياء الققدسية
منازل ومشاريع استيطانية مقابل باب المغاربة في بلدة سلوان (الجزيرة)
ألبوم صور- بؤر استيطانية-تغلغل الاستيطان في الأحياء الققدسية
بؤرة استيطانية بمنزل عائلة الكرد الفلسطينية بحي الشيخ جراح (الجزيرة)
ألبوم صور- بؤر استيطانية-تغلغل الاستيطان في الأحياء الققدسية
بؤرة استيطانية في طريق الواد بالبلدة القديمة (الجزيرة)
ألبوم صور- بؤر استيطانية-تغلغل الاستيطان في الأحياء الققدسية
أرض سيجها المستوطنون في حي الشيخ جراح (الجزيرة)