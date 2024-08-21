بالصور.. الاستيطان يتغلغل في الأحياء المقدسية

يستخدم الاحتلال الإسرائيلي الاستيطان كأداة أساسية لتهويد مدينة القدس وتغيير هويتها العربية والإسلامية، ومحاولة تغيير الميزان الديمغرافي فيها لصالحه.

وضمن سياسته الهادفة إلى تهجير السكان الفلسطينيين، يغزو الأحياء المقدسية بالبؤر الاستيطانية ويوفر لها كل سبل العيش، ويحرم الفلسطينيين من أبسط الخدمات.

ووفق خبير الأراضي والاستيطان خليل التفكجي، فإن الاحتلال يستهدف أحياء القدس ضمن مشروع أمني شامل يطلق عليه "التطويق والاختراق والتشتيت"، بمعنى تطويق الأحياء المقدسية، واختراقها بزرع بؤر استيطانية، وبالتالي تشتيت التكلتلات السكانية المقدسية.

وفيما يلي جولة مصورة لعدد من البؤر الاستيطانية داخل أحياء القدس: