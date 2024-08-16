بالصور.. غرفة العشاء الأخير بالقدس

القدس المحتلة- يقصد بغرفة العشاء الأخير ذلك المكان الذي تناول فيه عيسى عليه السلام وجبته الأخيرة مع تلاميذه قبل اعتقاله ومحاكمته من قبل الرومان واليهود، وفق الاعتقاد المسيحي.

تقع الغرفة وهي بناء مكون من 3 طبقات في جبل صهيون جنوب غرب المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، ويقصدها الحجاج المسيحيون من مختلف أنحاء العالم، وتعتبر واحدة من أقدس الأماكن المسيحية في العالم.

مع الزمن جرت على الموقع تغييرات وفق العهود التي مرت عليه، والموقع مفتوح لمن يرغب بزيارته، فتحول جزء من المكان إلى مسجد، في حين حول الاحتلال عام 1948 الطبقة السفلية إلى كنيس.

وفي حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت بالعاصمة باريس في يوليو/تموز 2024، ظهر مشهد لشخص يرتدي ملابس نسائية ويضع مساحيق تجميل ضمن محاكاة ساخرة للوحة "العشاء الأخير".

ويُعرف مشهد العشاء الأخير بقداسته الكبيرة عند المسيحيين حول العالم، وهو ما بدا واضحا في غضبهم من هذه السخرية، الأمر الذي أدى لانتشار حملات انتقاد واسعة ضد منظمي حفل الافتتاح، واعتبره كثيرون إساءة متعمدة للمسيحية والأديان.

وفيما يلي جولة مصورة في غرفة العشاء الأخير.