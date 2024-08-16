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بالصور.. غرفة العشاء الأخير بالقدس

القدس-يونيو 2024 -خاص بالجزيرة نت - جبل صهيون غرفة العشاء الأخير - الجزيرة نت
غرفة العشاء الأخير مكان مقدس لدى جميع الطوائف المسيحية (الجزيرة)
الجزيرة نت- خاص
16/8/2024

القدس المحتلة- يقصد بغرفة العشاء الأخير ذلك المكان الذي تناول فيه عيسى عليه السلام وجبته الأخيرة مع تلاميذه قبل اعتقاله ومحاكمته من قبل الرومان واليهود، وفق الاعتقاد المسيحي.

تقع الغرفة وهي بناء مكون من 3 طبقات في جبل صهيون جنوب غرب المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، ويقصدها الحجاج المسيحيون من مختلف أنحاء العالم، وتعتبر واحدة من أقدس الأماكن المسيحية في العالم.

مع الزمن جرت على الموقع تغييرات وفق العهود التي مرت عليه، والموقع مفتوح لمن يرغب بزيارته، فتحول جزء من المكان إلى مسجد، في حين حول الاحتلال عام 1948 الطبقة السفلية إلى كنيس.

وفي حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت بالعاصمة باريس في يوليو/تموز 2024، ظهر مشهد لشخص يرتدي ملابس نسائية ويضع مساحيق تجميل ضمن محاكاة ساخرة للوحة "العشاء الأخير".

ويُعرف مشهد العشاء الأخير بقداسته الكبيرة عند المسيحيين حول العالم، وهو ما بدا واضحا في غضبهم من هذه السخرية، الأمر الذي أدى لانتشار حملات انتقاد واسعة ضد منظمي حفل الافتتاح، واعتبره كثيرون إساءة متعمدة للمسيحية والأديان.

وفيما يلي جولة مصورة في غرفة العشاء الأخير.

القدس-يونيو 2024 -خاص بالجزيرة نت - جبل صهيون غرفة العشاء الأخير - الجزيرة نت
مئذنة وجرسية يطلان على أسوار البلدة القديمة وجبل الزيتون (الجزيرة)
القدس-يونيو 2024 -خاص بالجزيرة نت - جبل صهيون غرفة العشاء الأخير - الجزيرة نت
عليّة صهيون أو غرفة العشاء الأخير مبنى من 3 طوابق (الجزيرة)
القدس-يونيو 2024 -خاص بالجزيرة نت - جبل صهيون غرفة العشاء الأخير - الجزيرة نت
يعتبر المسيحيون من جميع المذاهب "الكاثوليك والبروتستانت والأرثوذوكس" أن المسيح عليه السلام تناول عشاءه الأخير في هذا المكان (الجزيرة)
القدس-يونيو 2024 -خاص بالجزيرة نت - جبل صهيون غرفة العشاء الأخير - الجزيرة نت
يتميز بناء الغرفة بالزخارف التي تجمع الثقافات المختلفة التي مرت عليها (الجزيرة)
بنيت الغرفة من الحجارة وتزينها الأقواس (الجزيرة)
القدس-يونيو 2024 -خاص بالجزيرة نت - جبل صهيون غرفة العشاء الأخير - الجزيرة نت
لوحة إرشادية بعدة لغات على مدخل الغرفة (الجزيرة)
القدس-يونيو 2024 -خاص بالجزيرة نت - جبل صهيون غرفة العشاء الأخير - الجزيرة نت
وفقا للمعتقدات المسيحية جرت أحداث هامة أخرى في هذا المكان: في يوم العنصرة بعد صلب السيد المسيح تجمع تلاميذه وأمه السيدة مريم هنا (الجزيرة)
القدس-يونيو 2024 -خاص بالجزيرة نت - جبل صهيون غرفة العشاء الأخير - الجزيرة نت
البسملة ويقال إنها تعود إلى عصر صلاح الدين الايوبي (الجزيرة)
القدس-يونيو 2024 -خاص بالجزيرة نت - جبل صهيون غرفة العشاء الأخير - الجزيرة نت
نقش عثماني يعود لسنة 930 هجرية عليه اسم السلطان سليمان القانوني حين حول المكان إلى مسجد (الجزيرة)
القدس-يونيو 2024 -خاص بالجزيرة نت - جبل صهيون غرفة العشاء الأخير - الجزيرة نت
تقول مصادر تاريخية إن القاعة بناها الصليبيون قبل حوالي 800 عام (الجزيرة)
القدس-يونيو 2024 -خاص بالجزيرة نت - جبل صهيون غرفة العشاء الأخير - الجزيرة نت
استخدم المسلمون المكان مسجدا حتى احتلال القدس (الجزيرة)
القدس-يونيو 2024 -خاص بالجزيرة نت - جبل صهيون غرفة العشاء الأخير - الجزيرة نت
أقام الاحتلال كنيسا في الطبقة الأرضية ينزل إليه بدرج ويضم مقاما باسم داود (الجزيرة)
القدس-يونيو 2024 -خاص بالجزيرة نت - جبل صهيون غرفة العشاء الأخير - الجزيرة نت
محراب إسلامي داخل غرفة العشاء الأخير (الجزيرة)