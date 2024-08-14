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بالصور|فلسطين

على أطلال خان يونس.. نظرات وداع وأمل رجوع

Displaced Palestinians make their way as they flee the eastern part of Khan Younis following an Israeli army evacuation order, amid the Israel-Hamas conflict, in Khan Younis in the southern Gaza Strip August 8, 2024. REUTERS/Mohammed Salem
يشقون الطريق مجبرين غير مخيرين (8 أغسطس - رويترز)
14/8/2024

يعاني سكان مدينة خان يونس يوميا من جرائم الاحتلال منذ بدء عملية طوفان الأقصى، فقد أجبر أهل المدينة الواقعة أقصى جنوب غربي غزة على حمل ما تبقى للرحيل، حيث يضطر النازحون  إلى اللجوء لمنازل أقربائهم أو معارفهم، وآخرون ينصبون الخيام في الشوارع والمدارس، في ظل ظروف إنسانية صعبة.

المدينة الكبرى في القطاع بعد غزة، تعرضت منذ بداية الحرب لقصف جوي ومدفعي، أعقبه توغل بري، حيث ارتكب الاحتلال فيها مجازر بحق المدنيين، ودمر البنية التحتية من طرق ومستشفيات ومبان سكنية ومدارس وغيرها.

وفي اليوم 312 للحرب، والذي كان النصيب الأكبر من الشهداء فيه لخان يونس، أصدر الجيش الإسرائيلي أمرا بإخلاء أحياء جديدة في المدينة، وذلك للمرة الرابعة في أقل من أسبوع، استعدادا لقصف وتدمير ما تبقى والتوغل داخلها.

مجازر الاحتلال الإسرائيلي في هذه المدينة ليست حديثة، فقد بدأت منذ سيطرته عليها عام 1956، حين ارتكب الجيش مجزرة لا تنسى عرفت وقتها بمذبحة خان يونس.

هذه الأرض التي شهدت معارك كثيرة، ومنها انطلقت  الطلائع الأولى لانتفاضة الحجارة، أصبحت مركزا للمعارك البرية بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة، ولا تزال جموع ممن تبقى تنزح باحثة عن الأمان.

epa11526480 Internally displaced Palestinians move in the streets of Khan Younis after a new evacuation order was issued by the Israel Defense Forces (IDF), southern Gaza Strip, 04 August 2024. More than 39,000 Palestinians and over 1,400 Israelis have been killed, according to the Palestinian Health Ministry and the Israel Defense Forces (IDF), since Hamas militants launched an attack against Israel from the Gaza Strip on 07 October 2023, and the Israeli operations in Gaza and the West Bank which followed it. EPA-EFE/MOHAMMED SABER
ينزحون هربا من تهديد إسرائيلي بقصف محتوم (4 أغسطس/آب-الأوروبية)
Displaced Palestinians make their way as they flee Hamad City following an Israeli evacuation order, amid Israel-Hamas conflict, in Khan Younis in the southern Gaza Strip August 11, 2024. REUTERS/Hatem Khaled
إلى أين النزوح اليوم؟ (11 أغسطس/آب-رويترز)
epa11526478 Internally displaced Palestinians leave Khan Younis after a new evacuation order was issued by the Israel Defense Forces (IDF), southern Gaza Strip, 04 August 2024. More than 39,000 Palestinians and over 1,400 Israelis have been killed, according to the Palestinian Health Ministry and the Israel Defense Forces (IDF), since Hamas militants launched an attack against Israel from the Gaza Strip on 07 October 2023, and the Israeli operations in Gaza and the West Bank which followed it. EPA-EFE/MOHAMMED SABER
تأمل صديقي الحي جيدا فنحن مغادرون إلى مكان لا ذاكرة لنا فيه (4 أغسطس/آب-الأوربية)
Palestinians walk near residential buildings hit by Israeli strikes in Hamad City, amid the Israel-Hamas conflict, in Khan Younis in the southern Gaza Strip August 11, 2024. REUTERS/Hatem Khaled TPX IMAGES OF THE DAY
نرحل من هنا ونذهب إلى هناك حيث لا راحة في غزة اليوم أينما حللنا (11 أغسطس/آب-رويترز)
A woman reacts as people mourn Palestinians killed in Israeli strikes, amid Israel-Hamas conflict, at Nasser hospital in Khan Younis in the southern Gaza Strip, August 13, 2024. REUTERS/Mohammed Salem
تسأل الله تعالى الصبر على فقد الأحبة وترك مكان ذكراهم (13 أغسطس/آب-رويترز)
A Palestinian reacts as he mourns Palestinians killed in Israeli strikes, amid Israel-Hamas conflict, at Nasser hospital in Khan Younis in the southern Gaza Strip, August 13, 2024. REUTERS/Mohammed Salem
يبكي أناسا كرهوا الرحيل من خان يونس ليخلدوا في باطنها أبدا (13 أغسطس/آب-رويترز)
Reem Abu Haya, a Palestinian girl who survived an Israeli strike that killed her entire family, cries at Nasser hospital, amid the Israel-Hamas conflict, in Khan Younis in the southern Gaza Strip August 13, 2024. REUTERS/Mohammed Salem
أنا ريم أبو هيا نجوت من الغارة الإسرائيلية بأعجوبة واليوم في مستشفى ناصر لكن لا أعلم أين النزوح وأتساءل: هل من أمان في هذا العالم الغريب؟ فمنذ فتحت عينيّ لم أرَ غير الحرب (13 أغسطس/آب-رويترز)
Displaced Palestinians make their way as they flee Hamad City following an Israeli evacuation order, amid Israel-Hamas conflict, in Khan Younis in the southern Gaza Strip August 11, 2024. REUTERS/Hatem Khaled
في طريق البحث عن مأوى خرجنا لكن ملجئي كان بين يديها (11 أغسطس/آب-رويترز)
A displaced Palestinian girl sits under a mattress as waits to flee Hamad City with her family following an Israeli evacuation order, amid Israel-Hamas conflict, in Khan Younis in the southern Gaza Strip August 11, 2024. REUTERS/Hatem Khaled TPX IMAGES OF THE DAY
هذا السقف هل تستهدفه إسرائيل؟ (11 أغسطس/آب-رويترز)
epaselect epa11547886 Smoke rises following an Israeli air strike as internally displaced Palestinians sit next to their tents in Khan Younis camp, southern Gaza Strip, 13 August 2024. More than 39,900 Palestinians and over 1,400 Israelis have been killed, according to the Palestinian Health Ministry and the Israel Defense Forces (IDF), since Hamas militants launched an attack against Israel from the Gaza Strip on 07 October 2023, and the Israeli operations in Gaza and the West Bank which followed it. EPA-EFE/HAITHAM IMAD
على الأطلال نتأمل متسائلين هل نلقي نظرة الوداع أو نرجو ساعة الرجوع؟ (13 أغسطس/آب-الأوروبية)