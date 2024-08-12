مخيم النصيرات.. مصائب متتالية تطارد النازحين

شهد مخيم النصيرات -ثالث أكبر المخيمات في فلسطين بعد جباليا والشاطئ- دمارا ومأساة كبيرة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع بعد "طوفان الأقصى"، حيث كان يسكنه نحو 65 ألف فلسطيني في بداية عام 2024.

وتعرّض المخيم الذي يقع في منتصف قطاع غزة، لعمليات قصف جوي ومدفعي متكررة من قوات الاحتلال خلال عدوانها على غزة، ودارت فيه اشتباكات عنيفة بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، في ظل حصار مشدد عليه وارتقاء شهداء كثر.

وتكررت الغارات الإسرائيلية خلال الأيام الماضية على المخيم، وكان آخرها تدمير 4 منازل فيه صباح اليوم الاثنين 12 أغسطس/آب 2024، واستشهاد عدد ممن كانوا فيها، كما تعرّض برج الشريف في منطقة أرض المفتي شمال المخيم لقصف إسرائيلي يوم أمس.