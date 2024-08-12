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بالصور|فلسطين

مخيم النصيرات.. مصائب متتالية تطارد النازحين

DEIR AL-BALAH, GAZA - AUGUST 9: Relatives of Palestinians, who lost their lives following the Israeli attack on Nuseirat refugee camp, mourn as the bodies are brought to al-Aqsa Martyrs Hospital in Deir al-Balah, Gaza on August 9, 2024. ( ‎Ali Jadallah - Anadolu Agency )
العدوان الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة لا يزال مستمرا (10 أغسطس/آب-الأناضول)
12/8/2024

شهد مخيم النصيرات -ثالث أكبر المخيمات في فلسطين بعد جباليا والشاطئ- دمارا ومأساة كبيرة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع بعد "طوفان الأقصى"، حيث كان يسكنه نحو 65 ألف فلسطيني في بداية عام 2024.

وتعرّض المخيم الذي يقع في منتصف قطاع غزة، لعمليات قصف جوي ومدفعي متكررة من قوات الاحتلال خلال عدوانها على غزة، ودارت فيه اشتباكات عنيفة بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، في ظل حصار مشدد عليه وارتقاء شهداء كثر.

وتكررت الغارات الإسرائيلية خلال الأيام الماضية على المخيم، وكان آخرها تدمير 4 منازل فيه صباح اليوم الاثنين 12 أغسطس/آب 2024، واستشهاد عدد ممن كانوا فيها، كما تعرّض برج الشريف في منطقة أرض المفتي شمال المخيم لقصف إسرائيلي يوم أمس.

يودعون يوميا أفلاذ كبدهم بحرقة وألم (9 أغسطس/آب-الأناضول)
DEIR AL-BALAH, GAZA - AUGUST 9: Relatives of Palestinians, who lost their lives following the Israeli attack on Nuseirat refugee camp, mourn as the bodies are brought to al-Aqsa Martyrs Hospital in Deir al-Balah, Gaza on August 9, 2024. ( ‎Ali Jadallah - Anadolu Agency )
ليس الكبار فقط من تضوروا ألما بل أطفالهم أيضا عاشوه قبل الأوان (9 أغسطس/آب-الأناضول)
DEIR AL-BALAH, GAZA - AUGUST 1: (EDITORS NOTE: Image depicts graphic content) Injured Palestinians including children are brought to al-Aqsa Martyrs Hospital for medical treatment after the Israeli attacks hit Nuseirat Refugee Camp in the central Gaza Strip, Gaza on August 1, 2024. ( Ashraf Amra - Anadolu Agency )
عيون تتعجب من هول المصائب وتصرخ هل من مجيب؟ (1 أغسطس/آب-الأناضول)
People inspect the damage following Israeli bombardment in Nuseirat, in the central Gaza Strip, on August 12, 2024, amid the ongoing conflict between Israel and the Palestinian militant group Hamas. (Photo by Eyad BABA / AFP)
وعيون أطفال تترقب مستقبلا بات قاتما (12 أغسطس/آب-الفرنسية)
DEIR AL-BALAH, GAZA - AUGUST 9: Relatives of Palestinians, who lost their lives following the Israeli attack on Nuseirat refugee camp, mourn as the bodies are brought to al-Aqsa Martyrs Hospital in Deir al-Balah, Gaza on August 9, 2024. ( ‎Ali Jadallah - Anadolu Agency )
طوفان من الصبر والثبات يعينهم عليه إيمانهم بالله تعالى (9 أغسطس/آب-الأناضول)
An injured girl reacts in the yard of the Al-Aqsa Martyrs hospital in Deir el-Balah in the central Gaza Strip, following an overnight Israeli strike on August 10, 2024, amid the ongoing conflict between Israel and the Palestinian Hamas movement. (Photo by Eyad BABA / AFP)
والحزن يرسم تعابير جميع الوجوه (10 أغسطس/آب-الفرنسية)
DEIR AL-BALAH, GAZA - AUGUST 1: (EDITORS NOTE: Image depicts graphic content) Injured Palestinian children are taken to al-Aqsa Martyrs Hospital for medical treatment following the Israeli attack on the building, belonged to Palestinian Sad family at Nuseirat refugee camp, in Deir al-Balah, Gaza on August 1, 2024. ( Abdallah F.s. Alattar - Anadolu Agency )
أطفال لم يذوقوا من حلاوة الحياة شيئا بعد (1 أغسطس/آب-الأناضول)
DEIR AL-BALAH, GAZA - AUGUST 11: A child is seen receiving first aid as the injured, including children, are being brought to the Al-Aqsa Martyrs Hospital for medical treatment following Israeli army's attack on Nuseirat refugee camp, in Deir al-Balah, Gaza on August 11, 2024. ( Ashraf Amra - Anadolu Agency )
وآباء لا يجدون حيلة أمام آلام أطفالهم (11 أغسطس/آب-الأناضول)
وأم تناجي وترجو ألا يحين موعد الرحيل (24 يوليو/تموز-الأناضول)
DEIR AL BALAH, GAZA - AUGUST 02: (EDITORS NOTE: Image depicts death) Relatives mourn near the Palestinians who lost their lives due to Israeli attack on Nuseirat Refugee Camp, are brought to Al-Aqsa Martyrs' hospital in Deir al Balah, Gaza on August 2, 2024. ( Ashraf Amra - Anadolu Agency )
يحملون الأحباب وأعينهم حزينة والقهر ملء الصدور (2 أغسطس/آب-الأناضول)
A woman inspects the damage following Israeli bombardment in Nuseirat, in the central Gaza Strip, on August 12, 2024, amid the ongoing conflict between Israel and the Palestinian militant group Hamas. (Photo by Eyad BABA / AFP)
يعودون لتفقد ما تبقى لهم لتكملة أيام لا يعرفون عقباها (12 أغسطس/آب-الفرنسية)
Palestinians walk through smoke and dust following an operation by the Israeli Special Forces in the Nuseirat camp, in the central Gaza Strip on June 8, 2024, amid the ongoing conflict between Israel and the Palestinian Hamas militant group. (Photo by Bashar TALEB / AFP)
ومن وسط الدمار في النصيرات، يرحلون من نزوح إلى نزوح متسائلين: أين المصير؟! (8 يونيو/حزيران-الفرنسية)