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بالصور|فلسطين

بالصور.. مجزرة المصلين

مدرسة التابعين الشرعية " للبنين "
11/8/2024

بالصور نشاهد حجم الحزن والألم في عيون أهالي القطاع الذين استهدفوا في واحدة من كبرى المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا داخل قطاع غزة، حيث أسفرت عن مذبحة راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد وعشرات الإصابات، من بين آلاف النازحين في مدرسة التابعين الصغيرة، بحسب ما أعلن الدفاع المدني في القطاع.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل إن القصف أدى إلى استشهاد قرابة 90% ممن كانوا يؤدون الصلاة، كما أن الإصابات معظمها بليغة جدا.

وأثارت المشاهد المرعبة لضحايا المجزرة التي وقعت خلال صلاة فجر أمس السبت، غضبا واسعا حول العالم، شمل مطالبات للمجتمع الدولي بالتدخل لوقف مجازر إسرائيل ضد المدنيين العزل، وتحقيق لكشف ملابسات ما حصل، حيث هاجمت الطائرات الحربية الإسرائيلية مصلى في مدرسة "التابعين"، الواقعة بحي الدرج شرق مدينة غزة.

وقال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة إن الاحتلال الإسرائيلي قصف المدرسة بـ3 صواريخ يزن كل واحد منها ألفي رطل من المتفجرات.

وأكد أن جيش الاحتلال كان يعلم بوجود النازحين داخل المدرسة، وأن رواية الجيش الإسرائيلي لما حدث مليئة بالأكاذيب والمعلومات المزيفة، وأنه يسعى من خلال بياناته الزائفة إلى تبرير جرائمه في حق شعبنا.

A man covered in blood wears gloves to help remove victims from the rubble of a school used by displaced Palestinians as a temporary shelter, after it was hit by an Israeli strike in Gaza City on August 10, 2024, that killed more than 90 people amid the ongoing conflict between Israel and Hamas militants. - The Israeli military said it struck a Hamas "command and control centre" that was "embedded" in Al-Tabi'een school in the Daraj neighbourhood. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)
رجل مغطى بالدماء يرتدي قفازات للمساعدة في انتشال الضحايا من تحت أنقاض مدرسة يستخدمها الفلسطينيون النازحون كمأوى مؤقت، بعد أن ضربتها غارة إسرائيلية في مدينة غزة في العاشر من أغسطس/آب 2024 (الفرنسية)
Palestinians look at the damage at the site of an Israeli strike on a school sheltering displaced people, amid the Israel-Hamas conflict, in Gaza City August 10, 2024. REUTERS/Mahmoud Issa TPX IMAGES OF THE DAY
أطفال فلسطينيون ينظرون إلى الدمار في موقع الاستهداف داخل المدرسة في مدينة غزة. العاشر من أغسطس/آب 2024 (رويترز)
Palestinians inspect the site of an Israeli strike on a school sheltering displaced people, amid the Israel-Hamas conflict, in Gaza City, August 10, 2024. REUTERS/Abed Sabah
فلسطينيون يتفقدون الدمار في موقع الاستهداف داخل مدرسة التابعين التي تؤوي نازحين، في مدينة غزة. العاشر من أغسطس/آب 2024 (رويترز)
Displaced Palestinians watch as first responders prepare to transport corpses of people killed in an Israeli strike on a school in Gaza City on August 10, 2024, that killed more than 90 people amid the ongoing conflict between Israel and Hamas militants. - The Israeli military said it struck a Hamas "command and control centre" that was "embedded" in Al-Tabi'een school in the Daraj neighbourhood. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)
فلسطينيون نازحون يراقبون رجال الإنقاذ وهم يستعدون لنقل جثث الأشخاص الذين استشهدوا في الغارة الإسرائيلية على المدرسة في مدينة غزة. العاشر من أغسطس/آب 2024 (الفرنسية)
Palestinians look at the damage at the site of an Israeli strike on a school sheltering displaced people, amid the Israel-Hamas conflict, in Gaza City August 10, 2024. REUTERS/Mahmoud Issa TPX IMAGES OF THE DAY
فلسطينيون ينظرون إلى الدمار في موقع الغارة الإسرائيلية داخل قطاع غزة. العاشر من أغسطس/آب 2024 (رويترز)
A man mourns a relative killed in an Israeli strike on a school used by displaced Palestinians as a temporary shelter in Gaza City on August 10, 2024, that killed more than 90 people amid the ongoing conflict between Israel and Hamas militants. - The Israeli military said it struck a Hamas "command and control centre" that was "embedded" in Al-Tabi'een school in the Daraj neighbourhood. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)
رجل يبكي أقاربه الذين استشهدوا في الغارة الإسرائيلية على مدرسة يستخدمها الفلسطينيون النازحون كمأوى مؤقت في مدينة غزة. العاشر من أغسطس/آب 2024 (الفرنسية)
A woman cries inside a school used as a temporary shelter for displaced Palestinians in Gaza City, after it was hit by an Israeli strike on August 10, 2024, that killed more than 90 people amid the ongoing conflict between Israel and Hamas militants. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)
امرأة تبكي من هول المجزرة داخل مدرسة تستخدم كمأوى مؤقت للنازحين الفلسطينيين في مدينة غزة. العاشر من أغسطس/آب 2024 (الفرنسية)
A young girl cries inside a school used as a temporary shelter for displaced Palestinians in Gaza City, following an Israeli strike on August 10, 2024, that killed more than 90 people. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)
فتاة صغيرة تبكي داخل المدرسة المستهدفة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي من هول وحجم المشاهد والرعب، في مدينة غزة. العاشر من أغسطس/آب 2024 (الفرنسية)
An elderly man sits amid the rubble inside a school used as a temporary shelter for displaced Palestinians in Gaza City, after it was hit by an Israeli strike on August 10, 2024, that killed more than 90 people, as the conflict between Israel and the Hamas movement continues. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)
رجل مسن يجلس وسط الأنقاض داخل مدرسة التابعين التي تستخدم كمأوى مؤقت للنازحين الفلسطينيين في مدينة غزة، بعد أن تعرضت لغارة إسرائيلية في العاشر من أغسطس/آب 2024 (الفرنسية)
People react as Palestinians were killed in an Israeli strike on a school sheltering displaced people, amid the Israel-Hamas conflict in Gaza City August 10, 2024. REUTERS/Mahmoud Issa TPX IMAGES OF THE DAY
ردود أفعال الناس بعد مقتل فلسطينيين في الغارة إسرائيلية على المدرسة في مدينة غزة. العاشر من أغسطس/آب 2024 (رويترز)
People react as they transport the body of a family member from the al-Maamadani hospital for burial, following an Israeli strike that killed more than 90 people on a school sheltering displaced Palestinians in Gaza City on August 10, 2024, amid the ongoing conflict between Israel and the Hamas movement. - The Israeli military said it struck a Hamas "command and control centre" that was "embedded" in Al-Tabi'een school in the Daraj neighbourhood. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)
رد فعل الناس وهم ينقلون جثمان أحد أفراد الأسرة من مستشفى المعمداني للدفن في مدينة غزة. العاشر من أغسطس/آب 2024 (الفرنسية)
People react as they transport the body of a family member from the al-Maamadani hospital for burial, following an Israeli strike that killed more than 90 people on a school sheltering displaced Palestinians in Gaza City on August 10, 2024, amid the ongoing conflict between Israel and the Hamas movement. - The Israeli military said it struck a Hamas "command and control centre" that was "embedded" in Al-Tabi'een school in the Daraj neighbourhood. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)
أحد الأسر المستهدفة وهم ينقلون جثمان ذويهم من مستشفى المعمداني للدفن، بعد غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة تؤوي النازحين في مدينة غزة. العاشر من 10 أغسطس/آب 2024 (الفرنسية)
Palestinians wounded in an Israeli strike on a school sheltering displaced people, stay at a hospital, amid the Israel-Hamas conflict, in Gaza City August 10, 2024. REUTERS/Mahmoud Issa
أطفال أصيبوا في الغارة الإسرائيلية على مدرسة التابعين، داخل المستشفى بعد إسعافهم، في مدينة غزة. العاشر من أغسطس/آب 2024 (رويترز)