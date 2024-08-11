بالصور.. مجزرة المصلين

بالصور نشاهد حجم الحزن والألم في عيون أهالي القطاع الذين استهدفوا في واحدة من كبرى المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا داخل قطاع غزة، حيث أسفرت عن مذبحة راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد وعشرات الإصابات، من بين آلاف النازحين في مدرسة التابعين الصغيرة، بحسب ما أعلن الدفاع المدني في القطاع.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل إن القصف أدى إلى استشهاد قرابة 90% ممن كانوا يؤدون الصلاة، كما أن الإصابات معظمها بليغة جدا.

وأثارت المشاهد المرعبة لضحايا المجزرة التي وقعت خلال صلاة فجر أمس السبت، غضبا واسعا حول العالم، شمل مطالبات للمجتمع الدولي بالتدخل لوقف مجازر إسرائيل ضد المدنيين العزل، وتحقيق لكشف ملابسات ما حصل، حيث هاجمت الطائرات الحربية الإسرائيلية مصلى في مدرسة "التابعين"، الواقعة بحي الدرج شرق مدينة غزة.

وقال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة إن الاحتلال الإسرائيلي قصف المدرسة بـ3 صواريخ يزن كل واحد منها ألفي رطل من المتفجرات.

وأكد أن جيش الاحتلال كان يعلم بوجود النازحين داخل المدرسة، وأن رواية الجيش الإسرائيلي لما حدث مليئة بالأكاذيب والمعلومات المزيفة، وأنه يسعى من خلال بياناته الزائفة إلى تبرير جرائمه في حق شعبنا.