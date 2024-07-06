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بالصور.. أبرز برك المياه في القدس

بركة السلطان في القدس
بركة السلطان: تقع في الجهة الجنوبية الغربية لسور القدس وتقول مصادر تاريخية إنها تعود للعصر اليبوسي ورُممت في العصور الإسلامية ثم حوّلها الاحتلال إلى مسرح ترفيهي (الجزيرة)
الجزيرة نت- خاص
6/7/2024

القدس المحتلة- على مر العصور، حرص سكان القدس وحكامها على توفير مصادر مياه للمدينة فحفروا الآبار والقنوات وأنشؤوا البرك الكبيرة.

ورصد المؤرخ المقدسي بشير بركات، في كتابه "تاريخ مصادر المياه واستخداماتها في بيت المقدس" 24 بركة في القدس، منها 9 داخل السور و15 خارجه.

ويقول بركات إن 12 بركة اكتُشفت فعلا، أما البقية فطمرت أو بقيت مجهولة الموقع.

ويذكر من هذه البرك بركة السلطان، وبركة البطرك، وبركة بني إسرائيل، والعصفور الدوري، وحمام علاء الدين، وباب الأسباط، ومأمن الله.

فيما يلي تأخذكم الجزيرة نت في جولة مصورة لعدد من هذه البرك.

 

نقش اوثق تاريخ ترميم بركة السلطان في عهد السلطان العثماني سليمان القانوني
السلطان العثماني سليمان القانوني رمّم بركة السلطان كما أقام سبيل السلطان عام 1536م (الجزيرة)
بركة البطرك أو بركة حزقيا يُطلق عليها أيضا عدة أسماء أخرى، مثل بركة حارة النصارى أو بركة باب الخليل (لقربها منه) أو بركة خان الأقباط هي بركة أثرية تقع داخل أسوار البلدة القديمة في مدينة القدس، بين سويقة علوان وحارة النصارى. وهي عبارة عن خزان مائي مكشوف، على شكل مستطيل غير متماثل، وهي محاطة بالمنازل من جميع الجهات، ويُشكل خان الأقباط المبني عام 1839، جهتها الشمالية.
بركة البطرك: تقع داخل أسوار البلدة القديمة في القدس وتمتد على مساحة 3 دونمات (3 آلاف متر مربع) ويقول باحثون إن تاريخها يعود للقرن الثاني قبل الميلاد (الجزيرة)
بركة مأمن الله أو بركة ماميلا هي واحدة من العديد من الخزانات القديمة التي زودت سكان مدينة القدس القديمة بالمياه.[1] تقع خارج أسوار البلدة القديمة على بعد 700 يارد شمال غرب باب الخليل في وسط مقبرة مأمن الله.[2][3] تبلغ طاقتها 30,000 متر مكعب، وهي متصلة بواسطة قناة تحت الأرض ببركة البطرك في الحي المسيحي في البلدة القديمة. كان من المُعتقد أنها تستقبل المياه عبر ما يُسمى بالقناة العليا أو عالية المستوى من برك سليمان،[4] لكن الحفريات في عام 2010 اكتشفت الجزء الأخير من القناة المائية على ارتفاع أقل بكثير بالقرب من باب الخليل، مما يجعل من المستحيل أن تعمل كمصدر تغذية لبركة ماميلا.[5]
بركة مأمن الله: تقع خارج أسوار البلدة القديمة غربا وسط مقبرة مأمن الله، وتتسع لنحو 30 ألف متر مكعب من الماء، وتذكر مصادر تاريخية أن إنشاءها يعود للعصر الروماني (الجزيرة)
هو عبارة عن بركة يترأسها كأس وحولها سياج حديدية وحول البركة يوجد عشرون مقعد حجري، ينزل للسبيل عن طريق درج، تم عمل البركة الرخام في الفترة المملوكية وأُضيفَ الكأس بالفترة العثمانية، عام 1922م قام المجلس الإسلامي الأعلى بوضع الدرابزين حول البركة ثم جددت الكراسي الحجرية، ووضعت صنابير للوضوء.
بركة الكأس أو سبيل الكأس: تقع أمام الجامع القِبْلي في منتصف المسافة تقريبا بينه وبين البائكة الجنوبية التي تقود إلى صحن قبة الصخرة في المسجد الأقصى (الجزيرة)
هو عبارة عن بركة يترأسها كأس وحولها سياج حديدية وحول البركة يوجد عشرون مقعد حجري، ينزل للسبيل عن طريق درج، تم عمل البركة الرخام في الفترة المملوكية وأُضيفَ الكأس بالفترة العثمانية، عام 1922م قام المجلس الإسلامي الأعلى بوضع الدرابزين حول البركة ثم جددت الكراسي الحجرية، ووضعت صنابير للوضوء.
يرجح أن بناء بركة الكأس يعود للعصر العباسي وجُدد في عصور لاحقة آخرها عام 1922م (الجزيرة)
بركة سلوان: توجد جنوب مدينة القدس في قرية سلوان وتتدفق إليها المياه من عين سلوان (الجزيرة)
بركة سلوان: توجد جنوب مدينة القدس في قرية سلوان وتتدفق إليها المياه من عين سلوان ويعود إنشاؤها إلى العهد البيزنطي (الجزيرة)
بركة النارنج: تقع في الساحة الغربية لِلمسجد الأقصى، وسميت باسمها سبة لثمرة النارنج، وهي حمضية شبيهة بثمرة البرتقال، يتوسطها نافورة، بنيت نحو عام 1527. (الجزيرة)
بركة النارنج: تقع في الساحة الغربية للمسجد الأقصى، وسميت بذلك نسبة لثمرة النارنج، وهي حمضية شبيهة بثمرة البرتقال، تتوسطها نافورة، بنيت نحو عام 1527م (الجزيرة)
هي بركة تقع في الساحات الغربية لِلمسجد الأقصى في القدس. تتواجد بين سبيل قاسم باشا جنوبًا ومصطبة سبيل قايتباي شمالًا.
في عام 1997 قامت لجنة إعمار الأقصى بإنشاء موضع للوضوء على محيط النافورة (الجزيرة)