بالصور.. أبرز برك المياه في القدس

القدس المحتلة- على مر العصور، حرص سكان القدس وحكامها على توفير مصادر مياه للمدينة فحفروا الآبار والقنوات وأنشؤوا البرك الكبيرة.

ورصد المؤرخ المقدسي بشير بركات، في كتابه "تاريخ مصادر المياه واستخداماتها في بيت المقدس" 24 بركة في القدس، منها 9 داخل السور و15 خارجه.

ويقول بركات إن 12 بركة اكتُشفت فعلا، أما البقية فطمرت أو بقيت مجهولة الموقع.

ويذكر من هذه البرك بركة السلطان، وبركة البطرك، وبركة بني إسرائيل، والعصفور الدوري، وحمام علاء الدين، وباب الأسباط، ومأمن الله.

فيما يلي تأخذكم الجزيرة نت في جولة مصورة لعدد من هذه البرك.