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بالصور|فلسطين

على طريق النضال.. حياة إسماعيل هنية في صور

إسماعيل هنية استشهد بغارة إسرائيلية على طهران يوم الأربعاء 31 يوليو/تموز 2024 (رويترز)
31/7/2024-|آخر تحديث: 31/7/202401:17 م (بتوقيت مكة المكرمة)

صباح اليوم الأربعاء، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، إثر استهدافه بغارة إسرائيلية في طهران، وهو ما أكدته السلطات الإيرانية وقالت إنها تحقق في ملابساته.

وكان هنية قد نذر نفسه للنضال الفلسطيني منذ نشأته، فخاض غماره وأصابه ما أصاب الفلسطينيين من تهجير وإيذاء وفقد واستشهاد في سبيل التحرر.

في هذه الصور، نستعرض محطات من حياة إسماعيل هنية، الذي وُلد لاجئا في مخيم الشاطئ بغزة عام 1962، واستشهد بغارة إسرائيلية في طهران عام 2024.

هنية امام منزله المدمر في مخيم الشاطئ
كانت ولادته عام 1962 في مخيم الشاطئ الذي لجأت إليه أسرته قادمة من قرية الجورة بعسقلان، وقد استهدف الاحتلال منزله في المخيم عام 2014 (الصحافة الفلسطينية)
هنية" يلعب كرة قدم تضامناً مع الأسرى
التحق بالجامعة الإسلامية في غزة، وكان عضوا فاعلا في مجلس اتحاد الطلبة، ومهتما بالأنشطة الرياضية (الصحافة الفلسطينية)
Gaza's Hamas Prime Minister Ismail Haniyeh, center, waves to the crowd from a stage during a rally of tens of thousands of Hamas supporters to commemorate the 10-year anniversary of the assassination of the group's spiritual leader Sheik Ahmed Yassin in an Israeli airstrike a decade ago, in Gaza City, Sunday, March 23, 2014. The Islamic militant group's top leadership was on hand for Sunday's rally, and thousands of people holding Hamas flags and wearing Hamas bandanas have turned downtown Gaza City into a sea of green. (AP Photo/Hatem Moussa)
انتمى إلى حركة حماس عام وهي تهمة أدخلته السجون الإسرائيلية عام 1989 (أسوشيتد برس)
اسماعيل هنية حين كان مبعداً إلى مرج الزهور عام 1992 (المدن)
كان من المبعدين إلى مرج الزهور في جنوب لبنان عام 1992 (الصحافة الفلسطينية)
هنية في مرج الزهور
ضمّ مرج الزهور 416 من قيادات حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي (الصحافة الفلسطينية)
AFP Palestinian Prime Minister Ismail Haniyeh (C) waves to thousands of Hamas supporters during a rally in Gaza City, 06 October 2006. Haniya appeared briefly unwell at the mass rally in support of his embattled Hamas-led government
ترأس قائمة التغيير والإصلاح التي حصدت أغلبية في الانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006 (رويترز)
رافق الشيخ أحمد ياسين بعد إفراج إسرائيل عنه وتولى رئاسة مكتبه عام 1997 (رويترز)
Palestinian Hamas official Ismail Haniyeh assists Hamas co-founder Ahmed Yassin in taking a phone call in Gaza City, Palestinian Territories June 13, 2003. Picture taken June 13, 2003. REUTERS/Stephen Farrell
كان ملازما للشيخ أحمد ياسين وأصيب بغارة إسرائيلية عام 2009 استهدفت الشيخ ياسين وبعض قياديي حماس (رويترز)
Palestinian President Mahmoud Abbas (R) shakes hands with Hamas Prime Minister Ismail Haniyeh after Haniyeh swore in his Hamas government in Gaza March 29, 2006. Abbas swore in a Hamas government on Wednesday, handing the Islamic militant group an administration on the brink of financial collapse and fighting Western isolation. REUTERS/Suhaib Salem
تولى رئاسة وزراء الحكومة الفلسطينية إثر فوز حماس بالانتخابات التشريعية عام 2006 (رويترز)
Palestinian Hamas Prime Minister Ismail Haniyeh, bottom center, attends Eid al-Adha prayers in Palestine soccer stadium in Gaza City, Tuesday, Nov. 16, 2010. Muslims worldwide celebrate Eid al-Adha, or the Feast of the Sacrifice, by sacrificing sheep, goats, cows or camels. The slaughter commemorates the biblical story of Abraham, who was on the verge of sacrificing his son to obey God's command, when God interceded by substituting a ram in the child's place. (AP Photo/Khalil Hamra)
عرف الناس هنية إماما ندي الصوت بالقرآن الكريم (أسوشيتد برس)
R/Senior Hamas leader Ismail Haniyeh gives a speech during a special prayer organized by the Hamas movement as they mark Eid al-Fitr holiday at the end of the holy month of Ramadan in Gaza September 30, 2008. REUTERS/Suhaib Salem (GAZA)
كما عرفوه خطيبا مفوّها تصيخ له المنابر وتصغي له الجموع (رويتز)
وسط غياب حركة فتح، 8 قوى سياسية فلسطينية تعلن من قطاع غزة عن انطلاق اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية
حرص على المصالحة الوطنية مع السلطة الفلسطينية، وأعلن قبوله التنازل عن رئاسة الحكومة في إطار مصالحة شاملة تنتج حكومة وفاق وطني (رويترز)
Palestinian Hamas Chief Ismail Haniyeh waves as he and senior Hamas leaders wait for the arrival of Egyptian intelligence chief Khaled Fawzi in Gaza City October 3, 2017. REUTERS/Mohammed Salem
اختاره مجلس شورى حماس رئيسا لمكتبها السياسي في 2017 (رويترز)
RIYADH, SAUDI ARABIA - MARCH 27: In this handout image supplied by the Palestinian Press Office (PPO), Palestinian President Mahmoud Abbas (L) and Palestinian Prime Minister Ismail Haniya (R) speak to Saudi King Abdullah bin Abd al-Aziz Al Saud as they arrive in Riyadh ahead of tomorrow's Arab summit on March 27, 2007 in Riyadh, Saudi Arabia. (Photo by Omar Rashidi/PPO via Getty Images)
لعب هنية دورا مهما في السياسة الفلسطينية على المستوى الخارجي، فضلا عن الداخلي (غيتي)
MA196 - GAZA CITY, GAZA STRIP, - : Hamas Prime Minister Ismail Haniyeh (R) meets with Egyptian Cleric and chairman of the International Union of Muslim Scholars Sheikh Yusuf al-Qaradawi (L) after the latter's arrival in Gaza City on May 9, 2013. Al-Qaradawi arrived on May 8, 2013 for his first visit to Gaza Strip with a delegation of Muslim scholars. AFP PHOTO /MOHAMMED ABED
كما ربطته علاقات وثيقة مع النخب العالمية (الفرنسية)
تشييع ابناء اسماعيل هنية
استهدفت إسرائيل أسرته عدة مرات بعد طوفان الأقصى فاستشهد عدد من أبنائه وأحفاده وصلى عليهم الغزيون (الجزيرة)
ATTENTION EDITORS - VISUAL COVERAGE OF SCENES OF INJURY OR DEATH Hamas Chief Ismail Haniyeh carries the body of Palestinian Hamas militant Mohammad Al-Areer who was killed in Israeli tank fire, during his funeral in Gaza City July 26, 2018. REUTERS/Mohammed Salem TEMPLATE OUT
كما سبق أن شيّع بنفسه عددا من رفاق دربه النضالي، كالشهيد محمد العرير الذي قتل بنيران دبابة إسرائيلية عام 2018 (رويترز)
حضر هنية مراسم أداء الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان اليمين الدستورية في طهران يوم 30 يوليو/تموز 2024 (رويترز)
آخر صور لإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خلال معرض “أرض الحضارات" في برج ميلاد بطهران مساء أمس
آخر صور لهنية خلال حضوره معرض “أرض الحضارات" بطهران مساء أمس الثلاثاء قبل ساعات من اغتياله (الجزيرة)