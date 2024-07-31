على طريق النضال.. حياة إسماعيل هنية في صور

صباح اليوم الأربعاء، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، إثر استهدافه بغارة إسرائيلية في طهران، وهو ما أكدته السلطات الإيرانية وقالت إنها تحقق في ملابساته.

وكان هنية قد نذر نفسه للنضال الفلسطيني منذ نشأته، فخاض غماره وأصابه ما أصاب الفلسطينيين من تهجير وإيذاء وفقد واستشهاد في سبيل التحرر.

في هذه الصور، نستعرض محطات من حياة إسماعيل هنية، الذي وُلد لاجئا في مخيم الشاطئ بغزة عام 1962، واستشهد بغارة إسرائيلية في طهران عام 2024.