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صور من العدوان الإسرائيلي على اليمن

حريق ضخم بمنشأة لتخزين النفط عقب الغارات الإسرائيلية على مدينة الحديدة (الفرنسية)
27/7/2024-|آخر تحديث: 27/7/202410:06 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

أسفر العدوان الإسرائيلي على مدينة الحديدة اليمنية السبت (20 يوليو 2024) عن سقوط 6 شهداء و80 مصابا، حسب ما نقلته وكالة رويترز عن مصادر طبية يمنية.

وشنّت 20 مقاتلة إسرائيلية غارات استهدفت محطة توليد الكهرباء ومحطة تكرير النفط في ميناء الحديدة، بالإضافة إلى مقر شركة النفط في المحافظة، بذريعة الرد على الهجوم الذي نفذه الحوثيون بطائرة مسيّرة على تل أبيب قبل يومين من هذا العدوان، وأسفر عن مقتل إسرائيلي.

وفي حين دانت الحكومة الشرعية اليمنية العدوان الإسرائيلي، وحمّلت تل أبيب المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات جراء ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية إن "المملكة ليس لها علاقة أو مشاركة في استهداف الحديدة"، مؤكدا أن السعودية لن تسمح باختراق أجوائها من أي جهة كانت.

من جانبها، أعلنت جماعة الحوثي أنها نفذت عملية عسكرية "نوعية" في إيلات ردا على الغارات الإسرائيلية، وتوعدت إسرائيل بـ"رد عظيم"، مؤكدة في الوقت نفسه أنها أصابت سفينة أميركية في البحر الأحمر.

العدوان الإسرائيلي تسبّب في مقتل 6 وإصابة 80 يمنيا (الفرنسية)
يمنيون يراقبون ألسنة اللهب وأعمدة الدخان بعد الغارة الإسرائيلية على الحديدة (الأناضول)
سيارة شرطة تابعة للحوثيين تمر بجوار النيران والدخان المتصاعد بعد الغارات الجوية الإسرائيلية على مدينة الحديدة الساحلية (الأوربية)
القصف الإسرائيلي يطال منشآت النفط والكهرباء الحيوية والمرتبطة بمعيشة المواطنين اليمنيين (الفرنسية)
مصابون في العدوان (الفرنسية)
أحد المصابين يرقد في المستشفى (الفرنسية)
إسرائيل تزعم أنها استهدفت مواقع عسكرية للحوثيين في ميناء الحديدة الذي يُستخدم "طريق إمداد رئيسيا لإيصال الأسلحة من إيران إلى اليمن (الفرنسية)
أحد رجال الإنقاذ يعمل في مكان حريق هائل بمنشأة لتخزين النفط في أعقاب الغارات الإسرائيلية على مدينة الحديدة (الفرنسية)
إجماع يمني على التنديد بالعدوان الإسرائيلي (الفرنسية)
جنود حوثيون يقومون بدورية على جبل يُطل على مشارف العاصمة صنعاء خلال العدوان الإسرائيلي على الحديدة (الأوروبية)
العدوان الإسرائيلي على اليمن جاء بعد هجوم بطائرة مسيّرة شنته جماعة الحوثي على مدينة تل أبيب فجر الجمعة أسفر عن مقتل إسرائيلي وإصابة 9 آخرين (الأوروبية)
جماعة الحوثي تتوعد إسرائل بـ"رد عظيم" (الأوربية)
العدوان الإسرائيلي طال محطة رأس الكثيب التي تزوّد مدينة الحديدة بالطاقة الكهربائية (الفرنسية)
An Israeli F15 Fighter Jet on its way to conduct air strikes in Yemen An Israeli F15 Fighter Jet on its way to conduct air strikes in Yemen is seen at an unidentified location in this handout photo released July 20, 2024. Israeli Army/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY DATE 21/07/2024 SIZE 2048 x 1366 Country ISRAEL SOURCE REUTERS/ISRAELI ARMY
20 طائرة حربية إسرائيلية شاركت في العدوان (رويترز)