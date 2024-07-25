بالصور

بالصور|فلسطين

بالصور.. الاحتلال يرفع وتيرة هدم المنازل والمنشآت في القدس

منزل موسى سلامه - سلوان
عمليات الهدم في القدس استهدفت عشرات المنشآت خلال النصف الثاني من يوليو/تموز (الجزيرة)
الجزيرة نت- خاص
25/7/2024

القدس المحتلة- استهدف الاحتلال الإسرائيلي مدينة القدس خلال يوليو/تموز الجاري بحملة هدم واسعة شملت منازل ومنشآت صناعية وتجارية ومزارع وأسوارا وجدران استنادية، وبلغت الحملة أوجها في الثلث الأخير من الشهر.

وفي الأسبوع الأخير امتدّ الهدم إلى عشرات المنشآت، في البلدات الواقعة داخل الجدار المحيط بالمدينة، والبلدات التي عزلها عنها.

وينفذ الهدم عادة إما بواسطة طواقم بلدية الاحتلال أو آليات جيش الاحتلال، أو يجبَر السكان الفلسطينيون أنفسهم على هدم منازلهم بأيديهم.

ووفق تقديرات فلسطينية، فإن عمليات الهدم خلال الشهر الحالي قد توازي مجموع ما هدمه الاحتلال في المدينة خلال النصف الأول من العام الجاري 2024 الذي أحصت فيه هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (مؤسسة شبه رسمية) 243 عملية هدم بالضفة الغربية شملت 318 منشأة، منها 64 في القدس ضمت 85 منشأة.

وتنوعت ذرائع الهدم لكن أغلبها بداعي "البناء من دون ترخيص"، في وقت لا يستطيع فيه المقدسيون استصدار تراخيص بناء من سلطات الاحتلال، وفق تقارير للأمم المتحدة.

منزل يحيى عراعرة - عناتا -(22.07)
منزل يعود للمقدسي يحيى عراعرة في بلدة عناتا شمال شرقي القدس هدم بذريعة البناء دون ترخيص (الجزيرة)
منزل طبقتين ابراهيم عيسى -عناتا- (22.07)
منزل المقدسي إبراهيم عيسى في بلدة عناتا كان يتكون من طبقتين قبل تدميره (الجزيرة)
معرض سيارات عائلة القيمري - بيت حنينا - ( 21.07)
معرض للسيارات في بلدة بيت حنينا تم تجريف أرضيته (الجزيرة)
قاعه افراح للسيد حمادة كرشان - عناتا - (22.07)
قاعه أفراح يملكها المقدسي حمادة كرشان في بلدة عناتا هُدمت هذا الأسبوع (الجزيرة)
ابراهيم حمدان -عناتا-(22.07)
المقدسي إبراهيم حمدان من بلدة عناتا يتفقد ركام منزله بعد هدمه (الجزيرة)
اسكان عائلة جابر - واد الجوز -(17.07)
مسكن لعائلة جابر في حي وادي الجوز تعرض للهدم في 17 يوليو/تموز الجاري (الجزيرة)
اسكان عائلة جابر - واد الجوز -(17.07)
منزل عائلة جابر كان يتكون من 3 طبقات وتسكنه 3 عائلات (الجزيرة)
اسكان عائلة جابر - واد الجوز -(17.07)
تعزيزات الاحتلال خلال هدم منزل عائلة جابر بحي وادي الجوز (الجزيرة)
محطة ومحروقات السلام - حزما - (15.07)
محطة محروقات السلام التي هدمت في بلدة حزما في منتصف الشهر الجاري (الجزيرة)