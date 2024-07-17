بالصور.. كنيسة صياح الديك على جبل صهيون بالقدس

القدس المحتلة- كنيسة صياح الديك أو كنيسة القديس بطرس، هي كنيسة كاثوليكية، وتعد من المعالم البارزة لجبل صهيون جنوب غرب البلدة القديمة وخارج أسوارها.

بنيت الكنيسة بين عامي 1924 و1931، فوق كنيسة قديمة تعود للعهد البيزنطي.

أما عن سبب التمسية، فهو حسب الاعتقاد المسيحي، إنكار القديس بطرس معرفته بالمسيح عندما سئل عنه 3 مرات قبل أن يصيح الديك ليلا، وهي حادثة أخبر المسيح القديس بحدوثها قبل وقوعها، بينما كانا محتجزين في المكان، خلال محاكمة المسيح من قبل الرومان واليهود.