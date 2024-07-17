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بالصور.. كنيسة صياح الديك على جبل صهيون بالقدس

كنيسة صياح الديك
كنيسة صياح الديك أو كنيسة القديس بطرس هي كنيسة كاثوليكية تقع على سفح جبل صهيون (الجزيرة)
الجزيرة نت- خاص
17/7/2024

القدس المحتلة- كنيسة صياح الديك أو كنيسة القديس بطرس، هي كنيسة كاثوليكية، وتعد من المعالم البارزة لجبل صهيون جنوب غرب البلدة القديمة وخارج أسوارها.

بنيت الكنيسة  بين عامي 1924 و1931، فوق كنيسة قديمة تعود للعهد البيزنطي.

أما عن سبب التمسية، فهو حسب الاعتقاد المسيحي، إنكار القديس بطرس معرفته بالمسيح عندما سئل عنه 3 مرات قبل أن يصيح الديك ليلا، وهي حادثة أخبر المسيح القديس بحدوثها قبل وقوعها، بينما كانا محتجزين في المكان، خلال محاكمة المسيح من قبل الرومان واليهود.

كنيسة صياح الديك
إضافة إلى أهميتها الدينية والتاريخية تحظى الكنيسة بموقع جغرافي مميز (الجزيرة)
كنيسة صياح الديك
تتكوّن الكنيسة من 3 طبقات، الدخول إليها من الطبقة الثالثة نزولا حتى الأولى (الجزيرة)
كنيسة صياح الديك
أغلب بناء الكنيسة من الصخر الطبيعي (الجزيرة)
كنيسة صياح الديك
الصلبان والقباب في تفاصيل بناء الكنيسة (الجزيرة)
كنيسة صياح الديك
مكان قصر رئيس الكهنة حيث جرت محاكمة المسيح وأصحابه وفق الاعتقاد المسيحي (الجزيرة)
كنيسة صياح الديك
تعرضت الكنيسة للتدمير والتخريب عدة مرات على مر التاريخ (الجزيرة)
كنيسة صياح الديك
في الكنيسة رسومات تروي حادثة المحاكمة (الجزيرة)
كنيسة صياح الديك
تنتشر في محيط الكنيسة وداخلها مجسمات ورسومات حول احتجاز ومحاكمة المسيح وتلاميذه وفق مراجع مسيحية (الجزيرة)
كنيسة صياح الديك
في الكنيسة كهوف وآبار مياه ومعاصر وطرق منذ العصر الروماني (الجزيرة)
كنيسة صياح الديك
تقع الكنيسة على سفح جبل صهيون الجنوبي وتشرف على وادي قدرون ووادي الربابة وبركة سلوان (الجزيرة)