بالصور.. تعرف على قرية دير أبان المقدسية المهجرة

القدس المحتلة- بُنيت على تلة كبيرة، محاطة بوديان واسعة في جنوبها وشمالها، إنها قرية دير أبان الواقعة على بعد نحو 25 كيلومترا إلى الغرب من مدينة القدس.

وقرية دير إبان واحدة من عشرات قرى القدس التي تعرضت للتدمير وتعرض أهلها للتهجير إبان نكبة 1948. تقدر مساحتها بنحو 23 ألف دونم (الدونم ألف متر مربع). دمر الاحتلال مبانيها في محاولة لطمس معالمها وهويتها، وزحف الاستيطان على أراضيها.

الجزيرة نت تأخذكم في جولة مصورة بين ما تبقى من معالم القرية، التي لا تزال أشجارها شاهدة عن السكان المهجرين الذين زرعوها، قائمة تقاوم التهويد، وزحف النباتات الحرجية.