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بالصور.. تعرف على قرية دير أبان المقدسية المهجرة

القدس 8 يونيو 2024 - قرية دير أبان المهجرة - خاصة بالجزيرة نت
بعض بقايا بيوت ومعالم قرية دير أبان غربي القدس (الجزيرة)
الجزيرة نت- خاص
9/6/2024

القدس المحتلة- بُنيت على تلة كبيرة، محاطة بوديان واسعة في جنوبها وشمالها، إنها  قرية دير أبان الواقعة على بعد نحو 25 كيلومترا إلى الغرب من مدينة القدس.

وقرية دير إبان واحدة من عشرات قرى القدس التي تعرضت للتدمير وتعرض أهلها للتهجير إبان نكبة 1948. تقدر مساحتها بنحو 23 ألف دونم (الدونم ألف متر مربع). دمر الاحتلال مبانيها في محاولة لطمس معالمها وهويتها، وزحف الاستيطان على أراضيها.

الجزيرة نت تأخذكم في جولة مصورة بين ما تبقى من معالم القرية، التي لا تزال أشجارها شاهدة عن السكان المهجرين الذين زرعوها، قائمة تقاوم التهويد، وزحف النباتات الحرجية.

القدس 8 يونيو 2024 - قرية دير أبان المهجرة - خاصة بالجزيرة نت
يسعى الاحتلال إلى طمس معالم قرية دير أبان بزراعة الأشجار الحرجية (الجزيرة)
القدس 8 يونيو 2024 - قرية دير أبان المهجرة - خاصة بالجزيرة نت
أشجار مثمرة في فناء أحد المنازل المدمرة حيث كان معظم سكان القرية يعملون في الزراعة (الجزيرة)
القدس 8 يونيو 2024 - قرية دير أبان المهجرة - خاصة بالجزيرة نت
كانت بيوت القرية مبنية بالحجارة والطين وتميزها الأقواس (الجزيرة)
القدس 8 يونيو 2024 - قرية دير أبان المهجرة - خاصة بالجزيرة نت
استمات سكان القرية في الدفاع عنها وجمعوا السلاح لمواجهة العصابات الصهيونية (الجزيرة)
القدس 8 يونيو 2024 - قرية دير أبان المهجرة - خاصة بالجزيرة نت
كان في القرية مسجد عرف باسم "العمري" ومدرسة ابتدائية حتى الصف الرابع (الجزيرة)
القدس 8 يونيو 2024 - قرية دير أبان المهجرة - خاصة بالجزيرة نت
دير أبان كانت من أواخر القرى التي سقطت إبان النكبة وذلك في أكتوبر/تشرين الأول 1948 (الجزيرة)
القدس 8 يونيو 2024 - قرية دير أبان المهجرة - خاصة بالجزيرة نت
نبات الصبار والزعتر البري وأشجار الخروب والزعرور التي زرعها أهل القرية قبل النكبة ما زالت تقاوم (الجزيرة)
القدس 8 يونيو 2024 - قرية دير أبان المهجرة - خاصة بالجزيرة نت
استبسل أهالي القرية في الدفاع عنها وخاضوا وحدهم العديد من المعارك (الجزيرة)
القدس 8 يونيو 2024 - قرية دير أبان المهجرة - خاصة بالجزيرة نت
تعد القرية من أكبر قرى القدس المهجرة بمساحة تصل إلى 23 ألف دونم (الدونم ألف متر مربع) (الجزيرة)