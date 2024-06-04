حرائق إسرائيل تلهب انتقادات الحكومة

أظهرت صور عديدة حجم الحرائق التي اندلعت شمال إسرائيل قرب مستوطنات ومواقع عسكرية في الجليل الأعلى والجولان المحتل جراء صواريخ أطلقها حزب الله اللبناني.

وتحدث الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر الثلاثاء عن تمكن قواته من "السيطرة على بؤر انتشار النيران"، قائلا إنه لا يوجد خطر على حياة السكان.

بيد أنه خلال الليلة الماضية، كانت النيران لا تزال تشتعل في محيط عدد من المستوطنات، خاصة منها مستوطنة كريات شمونة في الجليل الأعلى بعد أن وصلت ألسنة اللهب إلى بعض الأحياء.

واستدعى انتشار الحرائق تدخل عدد كبير من فرق الإطفاء وقوات من الجيش والشرطة في محاولة للسيطرة على الوضع، كما تم إجلاء العديد من السكان من كريات شمونة ومستوطنات أخرى في الجليل الأعلى والجولان السوري المحتل.

وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن الحرائق في الشمال دليل إفلاس واستمرار لما وصفها بسياسة الاحتواء، في إشارة إلى السياسة التي تنتهجها إسرائيل حتى الآن في الرد على هجمات حزب الله.

من جهته، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن الشمال يحترق ومعه أيضا تحترق قوة الردع الإسرائيلية.