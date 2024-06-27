غزة.. جوع وخوف وعطش

جبهات الصمود في غزة متعددة بتعدد صنوف المعاناة التي يواجهها سكان القطاع منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

قد ينجو سكان غزة من غارات الاحتلال وهجماته، ولكنهم سيجدون أمامهم شبح مجاعة يخيم على القطاع المحاصر من كافة الجهات مع شح في المساعدات الإنسانية.

ولاكتمال فصول المعاناة، سيكون أمام الفلسطيني في غزة رحلة أخرى بحثا عن قليل من المياه الصالحة للشرب التي تضاءل وجودها مع الدمار الذي لحق بالبنية التحتية وخروج العديد من الآبار عن الخدمة.