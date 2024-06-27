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أخبار|فلسطين

غزة.. جوع وخوف وعطش

هيئات دولية حذرت من أن الأزمة الغذائية وصلت إلى نقطة حرجة (الأناضول)
27/6/2024-|آخر تحديث: 27/6/202402:06 م (بتوقيت مكة المكرمة)

جبهات الصمود في غزة متعددة بتعدد صنوف المعاناة التي يواجهها سكان القطاع منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

قد ينجو سكان غزة من غارات الاحتلال وهجماته، ولكنهم سيجدون أمامهم شبح مجاعة يخيم على القطاع المحاصر من كافة الجهات مع شح في المساعدات الإنسانية.

ولاكتمال فصول المعاناة، سيكون أمام الفلسطيني في غزة رحلة أخرى بحثا عن قليل من المياه الصالحة للشرب التي تضاءل وجودها مع الدمار الذي لحق بالبنية التحتية وخروج العديد من الآبار عن الخدمة.

طبيب في دير البلح يفحص طفلة تعاني من سوء تغذية حاد (رويترز)
هل تصل رسالة أطفال غزة؟ (غيتي)
أكثر من مئات الآلاف من سكان غزة يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي (غيتي)
قوات الاحتلال دمرت أكثر من 700 بئر ومحطة مياه وحرمت مئات الآلاف من المياه الصالحة (الأناضول)
فلسطينيون في رحلة بحث عن الماء بين ركام غزة (الفرنسية)
إلقاء المساعدات جوا لم يخفف من أزمة الجوع في قطاع غزة (الفرنسية)
شهيد جديد بسبب المجاعة
مكتب الإعلام الحكومي بغزة أكد أن 3500 طفل من أبناء القطاع باتوا "أقرب للموت" بسبب انعدام الغذاء والتطعيمات (الجزيرة)
مع تواصل الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر، يعاني الفلسطينيون من المجاعة وسوء التغذية نتيجة لعدم إمكانية إدخال المساعدات الإنسانية. ويعاني العديد من أطفال غزة من سوء التغذية ويواجهون خطر الموت. أطفال حديثو الولادة يعانون من سوء التغذية ويتلقون العلاج بإمكانات محدودة في حاضنات مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. ( Ashraf Amra - وكالة الأناضول )
214 طفلا وصلوا مستشفى كمال عدوان في غزة خلال 14 يوما تظهر عليهم علامات سوء التغذية (الجزيرة)
منظمة الصحة العالمية حذرت من أن الحرارة المرتفعة قد تؤدي إلى تفاقم المشاكل الصحية في قطاع غزة (الأناضول)
سكان غزة يحصون شهداء الجوع ويعجزون عن توفير ما يلزم لإنقاذهم (الأناضول)