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أخبار|الأميركتان

موجة حر خطيرة تجتاح العالم

راحة بعد عناء ضاعفته موجة الحر في نيويورك (رويترز)
24/6/2024

أظهرت أبحاث أن تغير المناخ يقود موجات حر خطيرة في نصف الكرة الشمالي هذا الأسبوع وأنها ستستمر على مدار عقود قادمة.

ويشتبه في أن الحرارة المرتفعة هي سبب وفاة مئات في أنحاء آسيا وأوروبا مع انتشار الموجة إلى كثير من المدن في 4 قارات.

وفي الولايات المتحدة، حذرت السلطات الأميركية من ارتفاع درجات الحرارة إذ تستعد المدن الواقعة على الساحل الشرقي لدرجات حرارة قياسية مع اتجاه موجة الحر المسببة لظروف جوية خطيرة نحو الساحل الغربي.

ويحذر المسؤولون من الظروف الجوية الخطيرة حيث يمكن أن تؤدي الرطوبة العالية إلى ارتفاع مؤشرات الحرارة إلى ما فوق 41 درجة مئوية ما يزيد الشعور بالحرارة فوق المستوى الفعلي.

وفي السعودية بلغت درجة الحرارة في موسم الحج هذا العام 51.8 درجة مئوية في الظل بمكة المكرمة.

محاولة اتقاء الحرارة بالمظلات الشمسية بالقرب من المدرج الروماني في إيطاليا (رويترز)
FILE PHOTO: A child stands at a fountain in Georgetown Waterfront Park amid a heat wave in Washington, U.S., June 19, 2024. REUTERS/Craig Hudson/File Photo
طفل يتخذ من إحدى النوافير وسيلة للتبرد إلى جانب اللعب في واشنطن (رويترز)
وفي كراتشي باكستان يستبردون بالبحر (الفرنسية)
تحذيرات من حرارة شديدة في العاصمة الأميركية حيث عطلة نهاية الأسبوع الأكثر سخونة في الصيف منذ سنوات (الأناضول)
وللسياح طريقتهم في تلطيف الأجواء الحارة وسط مدينة قرطبة الإسبانية (رويترز)
Tired stress woman staff worker sweat from hot weather in summer working in warehouse goods cargo shipping logistics industry.
حتى العاملون بعيدا عن أشعة الشمس لم يسلموا من حرارتها (غيتي)
طفلة تخفف غلواء الحرارة برشفات من الماء في روما الإيطالية (رويترز)
استراحة من موجة الحر في أحد أنهار أوتاوا الكندية (رويترز)
انغماس في برد الماء بألبانيا (رويترز)
تبريد الأجواء للتخفيف من درجات الحرارة المرتفعة في السلفادور (رويترز)
هروب من حرارة الهواء إلى برودة الماء في واشنطن (رويترز)
ارتفاع الحرارة ألجأ الناس إلى تنسّم هواء البحر في المكسيك (رويترز)