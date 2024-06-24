موجة حر خطيرة تجتاح العالم

أظهرت أبحاث أن تغير المناخ يقود موجات حر خطيرة في نصف الكرة الشمالي هذا الأسبوع وأنها ستستمر على مدار عقود قادمة.

ويشتبه في أن الحرارة المرتفعة هي سبب وفاة مئات في أنحاء آسيا وأوروبا مع انتشار الموجة إلى كثير من المدن في 4 قارات.

وفي الولايات المتحدة، حذرت السلطات الأميركية من ارتفاع درجات الحرارة إذ تستعد المدن الواقعة على الساحل الشرقي لدرجات حرارة قياسية مع اتجاه موجة الحر المسببة لظروف جوية خطيرة نحو الساحل الغربي.

ويحذر المسؤولون من الظروف الجوية الخطيرة حيث يمكن أن تؤدي الرطوبة العالية إلى ارتفاع مؤشرات الحرارة إلى ما فوق 41 درجة مئوية ما يزيد الشعور بالحرارة فوق المستوى الفعلي.

وفي السعودية بلغت درجة الحرارة في موسم الحج هذا العام 51.8 درجة مئوية في الظل بمكة المكرمة.