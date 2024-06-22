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بالصور.. قرية بيت عطاب المهجرة غربي القدس

قرية بيت عطاب المهجرة بالقدس - خاصة بالجزيرة نت
شواهد تدمير قرية بيت عطاب ما زالت قائمة (الجزيرة)
الجزيرة نت- خاص
22/6/2024

القدس المحتلة- قرية بيت عطاب، المقدسية، واحدة من عدة قرى فلسطينية جرى تدميرها وتهجير أهلها بعد أشهر من النكبة التي وقعت في منتصف مايو/أيار 1948، وذلك في 21 أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه.

ووفق مركز المعلومات الوطني الفلسطيني، كان عدد سكان القرية -الواقعة على بعد نحو 23 كيلومترا غربي القدس– يقدّر بنحو 626 نسمة عام 1948، في حين قدرت مساحتها بنحو 8 آلاف و757 دونما (الدونم يساوي ألف متر مربع).

وفي عام 1948 أجبرت العصابات الصهيونية ما لا يقل عن 100 ألف مواطن فلسطيني على الهجرة من نحو 38 قرية وخربة بمحافظة القدس ليصبحوا لاجئين إلى يومنا هذا.

قرية بيت عطاب المهجرة بالقدس - خاصة بالجزيرة نت
حجارة تشكل بقايا مبنى جرى تدميره في بيت عطاب (الجزيرة)
قرية بيت عطاب المهجرة بالقدس - خاصة بالجزيرة نت
ترتفع القرية نحو 650 مترا عن سطح البحر وتنحدر أرضها تدريجيا نحو الغرب (الجزيرة)
قرية بيت عطاب المهجرة بالقدس - خاصة بالجزيرة نت
عام 1950 أنشأ الاحتلال مستعمرة نيس هريم على أرض تابعة للقرية إلى الشمال من موقعها (الجزيرة)
قرية بيت عطاب المهجرة بالقدس - خاصة بالجزيرة نت
كانت الزراعة المروية والبعلية مصدر رزق أغلب سكان القرية (الجزيرة)
قرية بيت عطاب المهجرة بالقدس - خاصة بالجزيرة نت
تقع القرية على قمة جبل وتحيط بها ينابيع المياه (الجزيرة)
قرية بيت عطاب المهجرة بالقدس - خاصة بالجزيرة نت
بقايا بعض مباني قرية بيت عطاب (الجزيرة)
قرية بيت عطاب المهجرة بالقدس - خاصة بالجزيرة نت
اشتهرت القرية بزراعة الحبوب والزيتون والعنب والتين (الجزيرة)
قرية بيت عطاب المهجرة بالقدس - خاصة بالجزيرة نت
كانت طريق فرعية بطول 3 كيلومترات تصل بيت عطاب بطريق بيت جبرين القدس (الجزيرة)
قرية بيت عطاب المهجرة بالقدس - خاصة بالجزيرة نت
لم تسلم أراضي القرية من أطماع الانتداب البريطاني الذي استملك بعض أراضيها وأقام عليها غابة حكومية (الجزيرة)
قرية بيت عطاب المهجرة بالقدس - خاصة بالجزيرة نت
كانت أغلب بيوت القرية مبنية من الحجر وبعضها يتكون من طابقين (الجزيرة)
قرية بيت عطاب المهجرة بالقدس - خاصة بالجزيرة نت
تميز بناء القرية بالأبواب المقوسة (الجزيرة)