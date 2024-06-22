بالصور.. قرية بيت عطاب المهجرة غربي القدس

القدس المحتلة- قرية بيت عطاب، المقدسية، واحدة من عدة قرى فلسطينية جرى تدميرها وتهجير أهلها بعد أشهر من النكبة التي وقعت في منتصف مايو/أيار 1948، وذلك في 21 أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه.

ووفق مركز المعلومات الوطني الفلسطيني، كان عدد سكان القرية -الواقعة على بعد نحو 23 كيلومترا غربي القدس– يقدّر بنحو 626 نسمة عام 1948، في حين قدرت مساحتها بنحو 8 آلاف و757 دونما (الدونم يساوي ألف متر مربع).

وفي عام 1948 أجبرت العصابات الصهيونية ما لا يقل عن 100 ألف مواطن فلسطيني على الهجرة من نحو 38 قرية وخربة بمحافظة القدس ليصبحوا لاجئين إلى يومنا هذا.