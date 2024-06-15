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بالصور.. يوم عرفة بالقدس والمسجد الأقصى

يوم عرفة في القدس والمسجد الأقصى ١٥ يونيو ٢٠٢٤
أعداد قليلة من المقدسيين تمكنت من الوصول إلى المسجد الأقصى للصلاة والإفطار بعد صيام يوم عرفة (الجزيرة)
الجزيرة نت- خاص
15/6/2024

القدس المحتلة- غابت أجواء الفرحة والبهجة المعتادة عن وجوه المقدسيين وأسواق المدينة بيوم عرفة، فكانت البلدة القديمة شبه فارغة من المتسوقين، كما افتقد المسجد الأقصى لرواده.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تعيش القدس على وقع إجراءات أمنية مشددة يتخللها نشر مكثف لقوات الاحتلال، ومئات حالات الاعتقال والإبعاد عن القدس والمسجد الأقصى.

فيما يلي تأخذكم الجزيرة نت في جولة مصورة بدءا من باب العامود، أكثر أبواب القدس حيوية، مرورا بالبلدة القديمة وأسواقها، وصولا إلى المسجد الأقصى.

يوم عرفة في القدس والمسجد الأقصى ١٥ يونيو ٢٠٢٤
خلافا لكل عام، باب العامود أحد أبرز أبواب القدس شبه خال من المقدسيين (الجزيرة)
يوم عرفة في القدس والمسجد الأقصى ١٥ يونيو ٢٠٢٤
أسواق القدس القديمة راكدة ليلة عيد الأضحى (الجزيرة)
يوم عرفة في القدس والمسجد الأقصى ١٥ يونيو ٢٠٢٤
القدس في يوم عرفة أقل ابتهاجا وفرحة وحركة تجارية مقارنة مع ليالي العيد في أعوام سابقة (الجزيرة)
يوم عرفة في القدس والمسجد الأقصى ١٥ يونيو ٢٠٢٤
الاحتلال يمنع فلسطينيي الضفة الغربية من الوصول للقدس (الجزيرة)
يوم عرفة في القدس والمسجد الأقصى ١٥ يونيو ٢٠٢٤
طفل يجد مساحة للعب في أسواق يفترض أن تزدحم بالمتسوقين (الجزيرة)
يوم عرفة في القدس والمسجد الأقصى ١٥ يونيو ٢٠٢٤
تجار البلدة القديمة يعتبرون وقفات الأعياد فرصة لتعويض خسائر العام لكن الظروف تزداد صعوبة (الجزيرة)
يوم عرفة في القدس والمسجد الأقصى ١٥ يونيو ٢٠٢٤
عائلات مقدسية في إفطار يوم عرفة في المسجد الأقصى (الجزيرة)
يوم عرفة في القدس والمسجد الأقصى ١٥ يونيو ٢٠٢٤
المسجد الأقصى بلا ازدحام بيوم عرفة (الجزيرة)
يوم عرفة في القدس والمسجد الأقصى ١٥ يونيو ٢٠٢٤
أجواء حر شديد تسود فلسطين والمسجد الأقصى عشية عيد الأضحى (الجزيرة)
يوم عرفة في القدس والمسجد الأقصى ١٥ يونيو ٢٠٢٤
مقدسيون يؤدون صلاة المغرب بين المصلى القبلي ومصلى قبة الصخرة في المسجد الأقصى (الجزيرة)