بالصور.. يوم عرفة بالقدس والمسجد الأقصى

القدس المحتلة- غابت أجواء الفرحة والبهجة المعتادة عن وجوه المقدسيين وأسواق المدينة بيوم عرفة، فكانت البلدة القديمة شبه فارغة من المتسوقين، كما افتقد المسجد الأقصى لرواده.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تعيش القدس على وقع إجراءات أمنية مشددة يتخللها نشر مكثف لقوات الاحتلال، ومئات حالات الاعتقال والإبعاد عن القدس والمسجد الأقصى.

فيما يلي تأخذكم الجزيرة نت في جولة مصورة بدءا من باب العامود، أكثر أبواب القدس حيوية، مرورا بالبلدة القديمة وأسواقها، وصولا إلى المسجد الأقصى.