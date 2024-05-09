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بالصور.. كنيسة رقاد العذراء معلم بارز في القدس

جبل صهيون - كنيسة رقاد السيدة العذراء - القدس
كنيسة رقاد مريم العذراء تقع على جبل صهيون وبنيت بدايات القرن الـ20 (الجزيرة)
الجزيرة نت- خاص
9/5/2024

القدس المحتلة- تأخذكم الجزيرة نت في جولة مصورة لكنيسة نيامة (رقاد مريم العذراء) وهي من أبرز المعالم المعمارية على جبل صهيون في مدينة القدس المحتلة.

تقع الكنيسة إلى الغرب من مقام النبي داود، وهي موقع وفاة السيدة مريم والدة النبي عيسى (عليهما السلام) وفق الاعتقاد المسيحي.

وبنيت الكنيسة الحالية بدايات القرن الـ20، على أنقاض كنيسة بيزنطية ضخمة كانت بنيت في القرن الرابع وهدمت إبان الغزو الفارسي.

وتعرضت الكنيسة على مدى سنوات الاحتلال لعدة انتهاكات، أبرزها: عمليات حرق أو خط شعارات عنصرية من قبل جماعات استيطانية.

يُدير الكنيسة منذ إنشائها الرهبان البندكتيون، وشعارهم صليب قوس قزح، وهو عبارة عن صليب تعلوه نصف دائرة، ويمثل هذا الشعار رمزًا للألم والرجاء.

ومن حيث البناء تتميّز الكنيسة بجرسية (مكان وضع الجرس) مرتفعة يصعد إليها بِـ198 درجة، تشرفُ على أنحاء واسعة من مدينة القدس.

أما وسطها فقبة مخروطية مزينة بالفسيفساء، تُحيط بها 4 قباب صغيرات فوق 4 أبراج.

كما تتميّز الكنيسة من الداخل بشبابيكها ذات الزُجاج الألماني المُعشق والملون وبالجداريات والأيقونات الدينية.

يعتقد المسيحيون أن هذا المكان أو بالقرب منه، تناول السيد المسيح عشاءه الأخير وغسل أقدام تلاميذهُ، كما يعتقدون أن هذا المكان لجأت إليهِ السيدة مريم بعد صلبه، وفق معتقداتهم.

ويوجد تحت الكنيسة مغارة فيها 12 عمودًا من الرخام الغليظ، وفي وسطها تمثال العذراء وهي نائمة على فراش الموت.

جبل صهيون - كنيسة رقاد السيدة العذراء - القدس
المشاريع الاستيطانية تهدد اللوحة الفنية الني تشكلها الكنيسة على جبل صهيون (الجزيرة)
كنيسة رقاد السيدة العذراء - القدس
عام 2023 أعيد فتح الكنيسة بعد إغلاقها لسنوات بغرض الترميم (الجزيرة)
كنيسة رقاد السيدة العذراء - القدس
منظمتا "تدفيع الثمن" أو "تاج محير" و"لاهافا" نفذتا اعتداءات بالحرق وخط شعارات عنصرية على جدران الكنيسة (الجزيرة)
كنيسة رقاد السيدة العذراء - القدس
المسيحيون يعتقدون أن هذا المكان أو بالقرب منه تناول السيد المسيح عشاءه الأخير (الجزيرة)
كنيسة رقاد السيدة العذراء - القدس
للكنيسة جرسيّة مرتفعة يصعد إليها بِـ198 درجة (الجزيرة)
كنيسة رقاد السيدة العذراء - القدس
الكنيسة تتخذ موقعا مميزا قرب الجزء الجنوبي من السور المحيط بالبلدة القديمة من القدس (الجزيرة)
كنيسة رقاد السيدة العذراء - القدس
أسفل الكنيسة مغارة يتوسطها تمثال العذراء على فراش الموت وفق الاعتقاد المسيحي (الجزيرة)
كنيسة رقاد السيدة العذراء - القدس
الكنيسة منذ إنشائها يديرها الرهبان البندكتيون (الجزيرة)
كنيسة رقاد السيدة العذراء - القدس
الكنيسة من الداخل تتميز بشبابيكها ذات الزُجاج الألماني المُعشق والملون (الجزيرة)
كنيسة رقاد السيدة العذراء - القدس
الكنيسة تتوسطها قبة مخروطية مزينة بالفسيفساء تُحيط بها 4 قباب صغيرات (الجزيرة)