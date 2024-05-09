بالصور.. كنيسة رقاد العذراء معلم بارز في القدس

القدس المحتلة- تأخذكم الجزيرة نت في جولة مصورة لكنيسة نيامة (رقاد مريم العذراء) وهي من أبرز المعالم المعمارية على جبل صهيون في مدينة القدس المحتلة.

تقع الكنيسة إلى الغرب من مقام النبي داود، وهي موقع وفاة السيدة مريم والدة النبي عيسى (عليهما السلام) وفق الاعتقاد المسيحي.

وبنيت الكنيسة الحالية بدايات القرن الـ20، على أنقاض كنيسة بيزنطية ضخمة كانت بنيت في القرن الرابع وهدمت إبان الغزو الفارسي.

وتعرضت الكنيسة على مدى سنوات الاحتلال لعدة انتهاكات، أبرزها: عمليات حرق أو خط شعارات عنصرية من قبل جماعات استيطانية.

يُدير الكنيسة منذ إنشائها الرهبان البندكتيون، وشعارهم صليب قوس قزح، وهو عبارة عن صليب تعلوه نصف دائرة، ويمثل هذا الشعار رمزًا للألم والرجاء.

ومن حيث البناء تتميّز الكنيسة بجرسية (مكان وضع الجرس) مرتفعة يصعد إليها بِـ198 درجة، تشرفُ على أنحاء واسعة من مدينة القدس.

أما وسطها فقبة مخروطية مزينة بالفسيفساء، تُحيط بها 4 قباب صغيرات فوق 4 أبراج.

كما تتميّز الكنيسة من الداخل بشبابيكها ذات الزُجاج الألماني المُعشق والملون وبالجداريات والأيقونات الدينية.

يعتقد المسيحيون أن هذا المكان أو بالقرب منه، تناول السيد المسيح عشاءه الأخير وغسل أقدام تلاميذهُ، كما يعتقدون أن هذا المكان لجأت إليهِ السيدة مريم بعد صلبه، وفق معتقداتهم.

ويوجد تحت الكنيسة مغارة فيها 12 عمودًا من الرخام الغليظ، وفي وسطها تمثال العذراء وهي نائمة على فراش الموت.