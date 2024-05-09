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بالصور|روسيا

احتفالات روسية بالذكرى الـ79 للنصر على النازية

9/5/2024

احتفلت روسيا اليوم الخميس بالذكرى الـ79 للنصر على ألمانيا النازية وحلفائها في الحرب العالمية الثانية، وشهدت الساحة الحمراء وسط العاصمة موسكو عرضا عسكريا بهذه المناسبة، شارك فيه آلاف العسكريين وعشرات الآليات والطائرات، وذلك بحضور الرئيس فلاديمير بوتين ورؤساء روسيا البيضاء وكازاخستان وقرغيزستان وتركمانستان وأوزبكستان وكوبا ولاوس وغينيا بيساو.

وافتتح بوتين العرض الاحتفالي بكلمة أكد فيها أن بلاده "لن تسمح بأي تهديدات لها"، مشددا على أن القوات النووية الإستراتيجية الروسية في حالة تأهب "دائمة".

بوتين يصافح وزير دفاعه سيرغي شويغو قبيل انطلاق العرض (الأوروبية)
العرض العسكري أقيم في الساحة الحمراء وسط موسكو (الأناضول)
مشاركة نسائية عسكرية في العرض (الأوروبية)
عرض جنود احتفالي بذكرى النصر (الأناضول)
آلاف الجنود الروس شاركوا في العرض (الأوروبية)
جانب من المعدات العسكرية المشاركة في العرض (الأوروبية)
العرض العسكري يتضمن رسائل للغرب أفصح عنها بوتين في خطابه (الأناضول)
قاذفة صواريخ باليستية عابرة للقارات روسية من طراز "يارس" تشارك في العرض العسكري (الأوروبية)
طائرات حربية تنفث دخانا بألوان العلم الروسي في سماء منطقة العرض (الفرنسية)
وزير الدفاع سيرغي شويغو يتفقد القوات المشاركة في العرض (الأوروبية)
بوتين بصحبة الرؤساء الأجانب الذين حرصوا على المشاركة في الاحتفالات (الفرنسية)
البطريرك الأرثوذكسي الروسي كيريل ومشاركون آخرون لدى حضورهم العرض العسكري في الساحة الحمراء (الفرنسية)
تفتتح العروضَ العسكرية في الساحة الحمراء منذ العام 1945 الفرقةُ الموسيقية العسكرية (الأناضول)
قناصة يراقبون الساحة الحمراء خلال العرض (الفرنسية)
الرئيس الروسي وضيوفه يضعون الزهور على قبر الجندي المجهول بجوار جدار الكرملين بعد العرض العسكري (الفرنسية)