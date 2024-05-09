احتفالات روسية بالذكرى الـ79 للنصر على النازية

احتفلت روسيا اليوم الخميس بالذكرى الـ79 للنصر على ألمانيا النازية وحلفائها في الحرب العالمية الثانية، وشهدت الساحة الحمراء وسط العاصمة موسكو عرضا عسكريا بهذه المناسبة، شارك فيه آلاف العسكريين وعشرات الآليات والطائرات، وذلك بحضور الرئيس فلاديمير بوتين ورؤساء روسيا البيضاء وكازاخستان وقرغيزستان وتركمانستان وأوزبكستان وكوبا ولاوس وغينيا بيساو.

وافتتح بوتين العرض الاحتفالي بكلمة أكد فيها أن بلاده "لن تسمح بأي تهديدات لها"، مشددا على أن القوات النووية الإستراتيجية الروسية في حالة تأهب "دائمة".