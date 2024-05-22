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بالصور.. تعرف على حكاية منزل "هارون الرشيد" بالقدس

فيلا هارون الرشيد للفلسطيني
فيلا هارون الرشيد منزل فلسطيني بني بطراز معماري عربي إسلامي وهو محتل منذ النكبة (الجزيرة)
الجزيرة نت- خاص
22/5/2024

القدس المحتلة- قبل نحو 100 عام شيد الفلسطيني حنا بشارات منزلا جميلا بحي الطالبية، في قلب مدينة القدس سماه "فيلا هارون الرشيد" نسبة لخامس الخلفاء العباسيين (148هـ-193هـ)، لكن فرحته به لم تدم طويلا، وانتهى الأمر بصاحب المنزل وأبنائه وأحفاده إلى الشتات، أما المنزل فاستوطنه الغرباء حتى اليوم.

وفق الباحث المقدسي طارق البكري صاحب مبادرة "التوثيق البصري لفلسطين"، فإن أبناء وأحفاد صاحب المنزل حاولوا زيارته في أكثر من مناسبة حاملين صور المنزل القديمة.

تعرض الجزير نت بالصور حكاية المنزل وأبرز الشخصيات الإسرائيلية التي استوطنته بعهد تهجير أصحابه.

فيلا هارون الرشيد للفلسطيني
بنيت فيلا هارون الرشيد عام 1926 من الحجارة المنحوتة بما في ذلك النوافذ المقوسة (الجزيرة)
فيلا هارون الرشيد للفلسطيني
خلال نكبة فلسطين عام 1948 استولى الاحتلال على الشطر الغربي من القدس بما في ذلك حي الطالبية وفيلا هارون الرشيد (الجزيرة)
فيلا هارون الرشيد للفلسطيني
من بين الشخصيات التي استوطنت المنزل قاض في المحكمة العليا الإسرائيلية ورئيسة الوزراء الإسرائيلية غولدا مائير (الجزيرة)
فيلا هارون الرشيد للفلسطيني
يتألف المبنى من طابقين وتحيط به الحدائق والمزروعات (الجزيرة)
فيلا هارون الرشيد للفلسطيني
أغلب ملامح المنزل الخارجية لم تتغير منذ بنائه (الجزيرة)
فيلا هارون الرشيد للفلسطيني
تذكر بعض المصادر الفلسطينية أن غولدا مائير طمست اسم الفيلا من مدخلها الرئيسي (الجزيرة)
فيلا هارون الرشيد للفلسطيني
أنتج عن المبنى وحكاية أصحابه فيلم "على عتبة الدار" وحصل على 5 جوائز في مهرجانات محلية وعالمية (الجزيرة)
فيلا هارون الرشيد للفلسطيني
مدون على لوحة رخامية باللغة العربية "فيلا هارون الرشيد" (الجزيرة)
فيلا هارون الرشيد للفلسطيني
ما زال اسم الفيلا "هارون الرشيد" يعلو إحدى نوافذ المنزل (الجزيرة)
فيلا هارون الرشيد للفلسطيني
الحدائق والمزروعات تحيط بالمنزل من كل جانب (الجزيرة)
منزل حنا بشارات
صورة نشرها الباحث المقدسي طارق البكري على موقعه الإلكتروني لعائلة بشارات أمام منزلها قبل الهجرة (مواقع إلكترونية)