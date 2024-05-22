بالصور.. تعرف على حكاية منزل "هارون الرشيد" بالقدس

القدس المحتلة- قبل نحو 100 عام شيد الفلسطيني حنا بشارات منزلا جميلا بحي الطالبية، في قلب مدينة القدس سماه "فيلا هارون الرشيد" نسبة لخامس الخلفاء العباسيين (148هـ-193هـ)، لكن فرحته به لم تدم طويلا، وانتهى الأمر بصاحب المنزل وأبنائه وأحفاده إلى الشتات، أما المنزل فاستوطنه الغرباء حتى اليوم.

وفق الباحث المقدسي طارق البكري صاحب مبادرة "التوثيق البصري لفلسطين"، فإن أبناء وأحفاد صاحب المنزل حاولوا زيارته في أكثر من مناسبة حاملين صور المنزل القديمة.

تعرض الجزير نت بالصور حكاية المنزل وأبرز الشخصيات الإسرائيلية التي استوطنته بعهد تهجير أصحابه.